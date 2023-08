Sarita Sosa le entra a la polémica de Anel Noreña y Marysol; busca reconciliación con los hijos de José José (Fotos: Instagram/@anel_norenamx/RS)

La polémica en la dinastía de José José continúa y no parece tener un final “feliz”, pues a pesar de que El Príncipe de la Canción falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad, a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía, las constantes peleas públicas entre los que fueron sus familiares han demostrado la fractura familiar que su ausencia ha causado.

Te puede interesar: Anel Noreña confiesa que sintió miedo de ser golpeada por el esposo de Marysol Sosa y ella le responde

Aunque en un principio Anel Noreña y los dos hijos que tuvo con el cantante mexicano, José Joel y Marysol Sosa, se habían mantenido más que unidos en la controversia que se suscitó con Sarita Sosa Salazar y su madre, las cosas han dado un giro de 180 grados. La actriz de 78 años de edad confirmó un distanciamiento con la cantante por una supuesta discusión con el esposo de ella.

Ante ello, la joven de 28 años no ha dudado en opinar luego de que le rindió un homenaje a su padre en el 25 Aniversario del Carnaval de Carolinas 2023, en Estados Unidos, y se le cuestionó sobre el tema:

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Es muy triste la situación que está pasando pero yo sé que todo se va a arreglar, todo está en manos de Dios, apenas ayer me dijeron todo lo que estaba pasando pues, porque en realidad me conocen, no me meto mucho en todo esto”, expresó ante diversos medios de comunicación.

Sarita Sosa busca reconciliación con sus hermanos José Joel y Marysol Sosa

A pesar de las polémicas que desde la muerte de José José no han cesado, la joven cantante estaría buscando una tregua con sus medios hermanos para así concluir una de las peleas de familias famosas más mediáticas de los últimos años.

Te puede interesar: Marysol Sosa: triunfando con el tributo rockero a José José pero distanciada de Anel Noreña y José Joel

“Te voy a ser muy honesta, han pasado tantas cosas entre la familia que, aún intentando hablar entre nosotros, no ha funcionado”, le explicó a Eden Dorantes y más corresponsales de medios de comunicación.

Sarita Sosa y sus hermanos no tiene relación desde el año 2019 (Foto: Instagram DespiertaAmerica)

Marysol Sosa mantiene una “sana distancia” de Anel Noreña y José Joel

Sobre la polémica que gira entorno a su relación con su hermano y madre, la famosa explicó en entrevista con Infobae México lo siguiente:

Te puede interesar: Anel Noreña explota contra su hija Marysol Sosa; culpa al yerno por distanciamiento: “Hay un tercero en discordia”

“Tenemos una sana distancia, desde que surgió la pandemia y todo lo demás creo que ha sido eso. Yo vivo muy contenta y en paz por hoy tener la vida que tengo gracias a Dios, de mi parte siempre habrá respeto y amor. Por otro lado han pasado cosas en la vida y cada quien ha tenido su forma y su perspectiva y pues como en todas las familias hay días y veces en que no estás de acuerdo y pues ni modo y en fin. Se respeta y obviamente los límites que cada quien pones, pues esa es la firmeza con la que hay que vivir”.