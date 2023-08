“¡Me encanta!”: Karla Panini confiesa que burlas y memes sobre la traición a Karla Luna la mantienen vigente

A Karla Panini le da gusto que le hagan memes Foto:Captura redes sociales

“Ser la mujer más odiada me hace ser la más amada”: Karla Panini regresó a los reflectores nacionales y de nueva cuenta con una controversia, luego de que la comediante asegurara que las críticas, burlas y memes que miles de mexicanos le han hecho en los últimos 10 años, sobre la traición a Karla Luna, la mantiene vigente en el mundo del espectáculo.

La actriz de 43 años de edad fue entrevistada por el influencer Gusgri y fue inevitable no retomar la polémica de Las lavanderas, proyecto que le dio fama nacional pero que también ha sido el foco negativo que durante años la ha perseguido.

“Hay muchos memes míos en la red y mucha gente cree que me molesta, van y me los ponen ‘Mira maldita’ y pues a mí me encanta. Me encanta porque sigues vigente y pasa cualquier tema de que ya sabes ‘Odiamos a no sé quién, pero espérate tantito Karla Panini, ahorita seguimos contigo’, o sea todo eso a mí me encanta que suceda. Para mí ya no es malo en este punto de la vida, imagínate el elefante que tengo, a la edad que tengo, el colmillo que tengo del hate, es difícil que algo te tumbe”, expresó la famosa.

¿Karla Panini volverá a interpretar su personaje de “Las lavanderas”?

Durante la misma charla, la comediante mexicana rompió el silencio sobre la idea de regresar al proyecto que alguna vez le dio fama nacional, asegurando de forma rotunda que pese a estar agradecido con ello y recordarlo de buena forma, incluyendo a Karla Luna, no volvería a darle vida a la lavandera.

“En Las Lavanderas nos iba muy bien, teníamos muy buen ingreso y también había mucho éxito, la gente lo aceptaba muy bien y eran tiempos padres. Fue una época bonita. Mucha gente cree que la recuerdo mal o que no la quiero recordar. No, es una etapa padre de mi vida y que no me arrepiento de haberla vivido, pero ya fue”, agregó.

Pero para quienes querían volver a verla hacer la comedia que durante la década de los años 2010 le dio gran popularidad a un canal de señal restringida de Televisa, la respuesta es “No”.

“Mucha gente me pregunta si regresaría a mi personaje de lavandera y no, eso ya no sucede porque las segundas partes nunca son buenas. Ese personaje tuvo éxito con esas dos personas juntas, ya no hay eso, entonces eso no va a jalar. Siempre fue espontáneo, el tiempo perfecto estaba ahí”, finalizó.