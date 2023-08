El desgarrador motivo por el que Maribel Guardia no quería tener hijos: “Me voy a morir”

Guardia se alejará de los foros de televisión por lo que resta de 2023 (Foto: Instagram)

Maribel Guardia ha seguido adelante en su vida con el dolor de haber perdido a su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril de 2023, víctima de un infarto fulminante al corazón a sus 27 años.

Han sido cuatro meses en que la famosa conductora de origen costarricense ha sobrellevado la pérdida gracias a que retomó su trabajo en los escenarios teatrales y en los foros de televisión, sin embargo el adiós de “Juliancito” es un dolor constante en su vida, según lo reveló en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

La actriz de Prisionera de amor confesó a un grupo de reporteros que en su momento no quería tener hijos por miedo a morir y tener que dejarlos solos; también admitió que aunque ha sido muy doloroso afrontar la muerte de su hijo, buscará sobreponerse poco a poco para honrar el legado artístico del también hijo del fallecido Joan Sebastian.

“Cada vez que es aniversario, pues la verdad me hundo. Me cuesta mucho trabajo, pero tengo que continuar haciéndole honor a la vida de mi hijo. Tengo que continuar porque tengo un nieto. Tengo un esposo, porque tengo una nuera, porque tengo que levantarme yo. Es lo que le hubiera gustado”, reveló la famosa durante la presentación de la obra de teatro Princesas: Un musical real, donde participa su nuera Imelda Garza.

Recientemente Maribel acudió como invitada al programa Hoy, donde conmovió hasta las lágrimas a Galilea Montijo (Foto: Programa Hoy)

Guardia compartió que algo de lo que más la ha conmovido es que ha podido ser inspiración para otras mujeres que han sufrido las muertes de sus hijos.

“De verdad me mandan tantos mensajes, tantas mujeres que están pasando por lo mismo que yo. No es un consuelo porque yo quisiera que nadie en el mundo perdiera un hijo. Es el dolor más grande del mundo. Un dolor como ese no se lo deseo a nadie”, añadió.

Asimismo, Maribel compartió cómo cambió su percepción de la muerte a raíz de la pérdida de Julián. “Yo nunca quise tener hijos. No quería tener hijos porque yo me quedé huérfana a los nueve años. Fue muy doloroso. Yo decía, ‘si tengo un hijo, me voy a morir y lo voy a dejar solo’. No quería hasta que se atravesó Joan y él me convenció de tener un hijo”.

Maribel ha recordado a su hijo en redes sociales en ocasiones especiales, como su cumpleaños o el Día del padre (Foto: Maribel Guardia)

En el encuentro, Guardia contó que se tomará un tiempo de descanso para ocuparse de sus asuntos personales, pero aclaró que dejó material grabado para que su público no la extrañe tanto.

“Yo me voy a retirar de la tele en lo que resta del año porque tengo programas grabados hasta diciembre. Estoy haciendo teatro ahorita... Descansaré lo que queda del año de la televisión”, contó la actriz de Lagunilla, mi barrio.

¿Por qué Maribel Guardia no tuvo más hijos?

Maribel estuvo casada con Joan Sebastian de 1992 a 1996. Tras el nacimiento de Juliancito, la artista no buscó quedar embarazada, sin embargo ese era el plan del intérprete de Tatuajes, para “controlarla”.

“Entendí que me quería seguir teniendo embarazada pues, para retirarme. Y de alguna forma para hacer... sus cosas, porque sí que era terrible”, contó hace tiempo la ex reina de belleza.

Tras su divorcio de Joan, Maribel encontró el amor con el abogado Marco Chacón, a quien está unida desde hace más de 25 años. En una entrevista para La Saga, Maribel contó que se llegó a embarazar de Marco, sin embargo no llegó a término.

Marco Chacón fue como un segundo padre para Julián, pues convivió con él desde la infancia del fallecido cantante (Foto: Instagram/@marco_chaconf)

Entonces la famosa estaba dispuesta a someterse a agún tratamiento para poder tener un bebé, pero fue su esposo quien la disuadió, pues le dijo que no era necesario acercarse a un tratamiento especial.

“No, no lo hagas, yo con Julián tengo, el mundo está lleno de niños y abandonados, está sobrepoblado, es un ego espantoso tener hijos”, le dijo Marco a Maribel, según lo declarado por la modelo en 2019.