“Me cambió la vida”: Jennifer Hermoso celebró su llegada a México previo a la final del Mundial Femenil 2023

Soccer Football - FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023 - Semi Final - Spain v Sweden - Eden Park, Auckland, New Zealand - August 15, 2023 Sweden's Amanda Ilestedt in action with Spain's Jennifer Hermoso REUTERS/Molly Darlington

La ex FC Barcelona y figura del balompié femenil español, Jennifer Hermoso habló previo al partido por el campeonato del Mundo Femenil 2023 sobre cómo México le cambió la vida.

La atacante del Pachuca en entrevista con Marca se dijo haber sido consiente del reto que implicaba llegar a un nuevo destino como era México, pero jamás pensó todo lo beneficioso que resultaría aceptar el reto

Era consciente de que me iba del mejor equipo del mundo para jugar al otro lado del charco... pero, cosas del fútbol, me he descubierto a mí misma, he crecido mucho y he disfrutado de cosas que antes no disfrutaba”, explicó.

Soccer Football - FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023 - Round of 16 - Switzerland v Spain - Eden Park, Auckland, New Zealand - August 5, 2023 Spain's Jennifer Hermoso celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Molly Darlington

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, finalizó.

Jennifer Hermoso externó su emoción por disputar la final del Mundial

Después de seis encuentros disputados, la oriunda de Madrid ha contribuido con 3 goles y dos asistencias, siendo una de las principales referentes del combinado ibérico.

De la mano, la atacante de La Roja habló previo a la gran final del Mundial Femenil 2023, que disputaran contra la Selección de Inglaterra, en búsqueda de su primer campeonato. La delantera del CF Pachuca Femenil y figura de España junto a Alexia Putellas, mostró el gran ánimo que existe en las filas de la oncena española de cara al partido definitorio.

La futbolista de las Tuzas de Pachuca no pudo contener el llanto por todo lo que han pasado para estar a un paso de la gloria

“Estamos en la final de un Mundial y hemos hecho algo histórico. Algo así lo había soñado antes, no sé si de la misma manera, pero no cambiaría nada”, comentó.

“Es que lo que estamos viviendo es algo muy fuerte, para mí no hay nada más importante que pueda conseguir que ganar un Mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse”, concluyó.

A qué hora y dónde ver el España vs Inglaterra por la Copa del Mundo Femenil 2023

Domingo 20 de agosto, 04:00 horas, Stadium Australia, Sidney

Señales de transmisión

TUDN, VIX+

Horario de la final del Mundial Femenil 2023, España vs Inglaterra Foto: Twitter/TUDN

Cabe señalar que la diferencia de horarios entre Australia (país que albergará la final) y México (Ciudad de México) es de 16 horas. La final se llevará a cabo a las 20:00 horas en Sidney del domingo 20 de agosto; mientras que en el país azteca, apenas serán las 4 de la mañana.