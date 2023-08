¿Realmente fue infiel? Serrath comparte fotos del presunto engaño de Poncho de Nigris a su esposa

(Instagram/@ponchodenigris)

El 12 de agosto, la exconcursante del reality show Enamorándonos, Isis Serrath, compartió en Twitter una publicación en donde acusaba al tercer finalista de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, de haberle sido infiel a su esposa, Marcela Mistral, incluso amenazó al influencer con revelar una serie de fotos y audios que validaría la infidelidad.

Ahora, Serrath ha vuelto a avivar las llamas de la polémica al compartir una captura de pantalla en la que se ve que un usuario, que presuntamente es de Poncho de Nigris, le compartió algunas fotos con restricción para ser visualizadas solamente una vez.

Además de la serie de fotografías supuestamente enviadas por el famoso, también se puede observar en la captura de pantalla que le envió un video, al cual ella se estaría refiriendo en la primera acusación hecha por la también actriz.

Al final de la publicación, se puede apreciar que además de las fotos y el video, el usuario que compartió el contenido con la actriz, culminó con el texto “para que empieces bien el día”, lo que revela que las fotos enviadas podrían tratarse de material comprometedor que el originario de Monterrey le envió a la influencer.

Hasta el momento no se ha comprobando si realmente Poncho de Nigris le fue infiel a su esposa, Marcela Mistral. A pesar de que las revelaciones de Serrath han encendido las redes sociales, Poncho no ha salido aún a pronunciarse al respecto, como lo hizo hace un par de días cuando la exconcursante de Survivor realizo la primera declaración.

Captura: TW @SerrathOficial

¿Cómo respondió Poncho de Nigris a la primera acusación de infidelidad?

Ante la polémica surgida a raíz de las declaraciones de Serrath, el también cantante compartió por medio de su cuenta de Instagram una serie de stories en donde se aprecia la buena relación que tiene con su esposa, dando a entender que pese a los rumores, ambos siguen llevando su relación de manera feliz y armoniosa.

Además, Poncho de Nigris recalcó en una de las stories que para él la única mujer que hay en su vida es Marcela Mistral.

Pese a las declaraciones de Serrath, Poncho de Nigris y su esposa continúan con una buena relación. (Instagram/@ponchodenigris)

“Miren con quién andamos aquí, con la buena, con la única. Ahí me estuvo apoyando todo el tiempo, mi esposa”, declaró el cantante.

En la misma storie, Marcela reafirmó el apoyo que le brinda a su esposo abrazándolo y besándolo, como un gesto para demostrar que el amor esta presente en su relación. Incluso revelaron que próximamente seguirán participando en algunos programas de televisión.

Poncho de Nigris reveló a quién no soporta de “La Casa de los Famosos”

Aunque el popular programa ya finalizó, las polémicas siguen al rojo vivo, entre ellas, Poncho de Nigris reveló acerca de quién de las celebridades con las que convivió durante la transmisión del reality show no le interesa volver a tratar.

La declaración la realizó después de ser entrevistado por Televisa Monterrey y específico que la concursante del programa con la que desea no volver a tener relación alguna. Se trata de Sofia Rivera, de quien mencionó que es una mala persona y un desagradable ser humano.

Poncho de Nigris aseguró que Sofia Rivera es la concursante que no quiere volver a tratar en su vida. (Instagram/@sofiatorresrivera)

Del mismo modo, Poncho también aceptó que otro de los integrantes que no le cayó bien fue Ferka, de quien se expresó de la misma manera.

Poncho de Nigris aseguró que no tiene el interés en volver a cruzar palabra con Sofia Rivera y Ferka nunca más, razón por la que tampoco volvió a El After y aseguró que una vez que salió de la casa su trabajo había terminado ahí, no quiso volver a saludar a sus excompañeras.