¿No se superan? Ferka y Sergio Mayer discuten en la postgala de ‘La Casa de los Famosos’: “Por eso les fue mal”

Ferka y Sergio Mayer protagonizan un enfrentamiento inesperado

La post gala de “La Casa de los Famosos” dejó de manifiesto tensiones y enfrentamientos entre los excompañeros de la polémica competencia, especialmente entre Ferka y Sergio Mayer, aunque no es la primera vez que ambos se enfrentan.

Tras una emotiva final en la que Wendy Guevara se coronó ganadora con cuatro millones de pesos y 400 mil adicionales de Mercado Pago, el reencuentro entre los miembros del Team Infierno y el Team Cielo fue todo menos armonioso.

La velada de celebración y cierre del reality más popular de México tomó un giro inesperado cuando los presentadores de la post gala, Cecilia Galliano y Mauricio Garza, pidieron a los concursantes reunirse para una foto conmemorativa. En ese momento, Sergio Mayer sugirió que el Team Cielo hiciera la señal del Team Infierno, lo que generó diversas reacciones entre los participantes.

La situación tomó un tono más áspero cuando Ferka, de manera contundente, se negó a realizar la señal y exclamó: “No, ya. Orden, por favor”.

Ferka cae en un sillón luego del enfrentamiento verbal con Sergio Mayer (Captura de pantalla)

La reacción de Ferka desencadenó una tensa interacción con el exdiputado, quien replicó: “Por eso están donde están”. El concursante Jorge intervino en defensa de la que se presume es su pareja, pero Sergio no se detuvo y añadió: “Por eso les fue mal”, sin titubear, la ex concursante de La Isla concluyó el tenso intercambio con un lapidario: “Por eso tampoco ganaste”.

El enfrentamiento entre Ferka y Sergio Mayer causó un revuelo en la audiencia, dividiendo opiniones. Algunos seguidores aplaudieron la actitud de la actriz, destacando que finalmente alguien le plantó cara al ex modelo, mientras que otros consideraron que la reacción fue excesiva.

El drama no quedó ahí, ya que la también actriz tropezó y cayó en un sillón, desatando risas entre el público presente y añadiendo un toque de inesperada comicidad al tenso ambiente.

La reacción de Ferka ante Sergio Mayer genera controversia en la audiencia

Este enfrentamiento no es el primero entre la ex integrante del Team Cielo y Sergio Mayer, porque durante la temporada de “La Casa de los Famosos”, el también político expresó en una ocasión que María Fernanda, conocida como Ferka, no merecía estar en el programa, sugiriendo que no tenía suficiente fama para participar en la competencia.

La post gala de “La Casa de los Famosos” cerró con un cúmulo de emociones y controversias, dejando en claro que las tensiones entre los concursantes siguen encendidas incluso después del fin del reality.