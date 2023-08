Con el hashtag #LutoNacional, internautas exigen justicia por jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

El hashtag fue una de las 10 tendencias más comentadas en Twitter (X).

Con el hashtag de #LutoNacional y una imagen de color negro, políticos, periodistas, activistas y ciudadanos en general han comenzado a levantar la voz en redes sociales para exigir justicia por los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco.

Con el hashtag, que rápidamente se convirtió en una de las 10 tendencias más habladas en la red social de Twitter (X) este 16 de agosto, los usuarios de la red social de Elon Musk promovieron un luto de 24 horas por respeto a la desaparición.

Cabe precisar que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha confirmado oficialmente la muerte de los cinco jóvenes, ello pese al material audiovisual que circuló en redes sociales y que arrojan indicios acerca de que las cinco personas habrían sido golpeadas, maniatadas y obligadas a lastimarse entre sí.

Una de las primeras en sumarse al hashtag fue la contendiente por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien anunció que por respeto a las familias de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández suspendería el uso de sus redes sociales por 24 horas, al tiempo que suspendería su agenda del 17 de agosto.

“En #LutoNacional por los jóvenes de Lagos de Moreno. En respeto a las familias de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, suspenderé el uso de mis redes sociales por 24 horas y el día de mañana no tendré agenda, salvo mi participación en el foro. No podemos ser indiferentes ante su dolor y el de todo México”, dijo la política.

(Twitter/@XochitlGalvez)

Al llamado también se unió su compañero de partido, Santiago Creel, quien se limitó a poner la frase “ya basta”, seguida del hashtag y la fotografía en negro con la leyenda “Lagos de Moreno”.

El escritor y periodista Héctor de Mauleón también compartió la imagen con el hashtag y pidió dar retuit; en tanto que la senadora Kenia López Rabadán aseguró que el país está herido por lo sucedido en Lagos de Moreno y también anunció que se alejaría de las redes por un día.

El periodista e investigador Raúl Trejo Delarbre también se sumó al llamado con el mensaje: “Ante la inaceptable normalización de la barbarie, Ante la insensible e irresponsable indolencia oficial, Ante la intolerable impunidad de los criminales, Ante el sufrimiento y el temor de tantos mexicanos, #LutoNacional”.

(Twitter/@ciberfan)

La actriz Laisha Wilkins, quien ha sido una de las voces más críticas del actual gobierno, también se sumó a la tendencia en la red social y además agregó el hashtag #NoOigo, esto para aludir a la expresión utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina del miércoles luego de que fuera cuestionado sobre la desaparición de los jóvenes.

Otros personajes que también mostraron su indignación fueron Javier Lozano, la periodista Mónica Garza, el diputado panista Jorge Triana, el político Fernando Belaunzarán; la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González; el comunicador Ricardo Alemán; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; entre otros.

La reacción de AMLO

El presidente López Obrador no respondió a los cuestionamientos en torno a la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco e hizo alusión a un chiste

Durante “la mañanera” del 16 de agosto en Palacio Nacional, minutos antes de que la conferencia llegara a su fin, el presidente López Obrador fue cuestionado por los periodistas sobre el caso que mantiene en vilo a los mexicanos desde hace casi una semana, sin embargo, la respuesta del titular del Ejecutivo dejó atónitos a los presentes.

“¡Jalisco! ¡Lagos de Moreno!”, gritaron los periodistas cuando el mandatario comunicó que ya se tenía que ir a desayunar. Ante las peticiones de los representantes de los medios de comunicación, el mandatario federal hizo un ademán para señalar que supuestamente no escuchaba y luego simplemente contó un chiste.

“Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ‘que me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′”, finalizó y salió del salón.

Los nuevos hallazgos de la Fiscalía

Finca asegurada en Lagos de Moreno, Jalisco. (Foto: Twitter/@FiscaliaJal)

La tarde del miércoles la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) aseguró una vivienda en la colonia Orilla del Agua en el municipio de Lagos de Moreno, en donde hallaron indicios de mancha hemáticas y calzado “que hacen suponer que los jóvenes estuvieron en dicha finca”.

La institución también precisó que continuará con las labores de búsqueda y evitó hacer algún comentario sobre la imagen y video que ha circulado en las redes sociales, en donde supuestamente se ve a las cinco personas desaparecidas maniatadas y siendo obligadas a lastimarse entre ellos.

Cabe precisar que, en primera instancia, las características de la finca corresponderían con las que se alcanzan a ver en la imagen y video que circuló en las redes. Hasta el momento se desconoce el paradero de los jóvenes.