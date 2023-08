A 6 días de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno, AMLO por fin habla del tema y culpa a los medios

Las familias de Ángel, Eduardo, Daniel, Gerardo, Marco y Cristian, desaparecidos en 2013, han exigido justicia a las autoridades a lo largo de los años. (Youtube/Zona Docs)

Cinco jóvenes desaparecieron desde el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco, tiempo en el que se llevaron a cabo las mañaneras del los días 14, 15 y 16 de agosto y es hasta ahora, el 17 de agosto, cuando se pronunció sobre ello, pero no sin antes culpar a los medios de comunicación por una polémica que se desató rumbo al final de su mañanera del miércoles.

Durante su mañanera de este jueves, el presidente López Obrador abrió intentando ejecutar un control de daños, luego de que durante la mañanera del miércoles fue cuestionado por reporteros sobre el caso de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno desaparecidos y, en cambio, él optó por contar un chiste.

Esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que no escuchó las preguntas que se le lanzaron sobre el caso y acusó que los medios de comunicación, “de manera perversa” sostuvieron que se había burlado.

“Conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron durante todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que desaparecieron. Todo es una mentira, una infamia. Ellos son capaces de cualquier cosa. No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No puedo burlarme del dolor y la desgracia”, dijo el mandatario federal.

El presidente dijo que “fue un invento” el que haya evadido la pregunta y argumentó que no escuchó la pregunta porque los reporteros comenzaron a gritar

Señaló también a los medios de ser corruptos y de pertenecer al bloque conservador, e incluso hizo alusión a Xóchitl Gálvez, refiriéndose a ella como “una aspirante a la presidencia, corrupta”.

Aseguró que a ella se sumaron otros aspirantes a la presidencia de la República, pero acusó a los medios de estar “buscando escándalos” y de inventarlos cuando no los encuentran.

