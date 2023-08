Captan a papá de Lana del Rey viendo mercancía pirata afuera del Foro Sol | VIDEO

(Instagram: @honeymoon // TikTok: @an_alv)

Lana del Rey no deja de sorprender a sus fans mexicanos con su melodiosa voz, icónicos temas y recorridos inesperados por calles de la CDMX. Y es que la intérprete de Summertime Sadness, Young and Beautiful y Born to Die aprovechó un espacio previo a su primer concierto en el Foro Sol para admirar la Casa Azul en Coyoacán y visitar algunos establecimientos ubicados en la colonia Roma.

Como era de esperarse, la estrella estadounidense causó sensación por donde pasaba, pero no fue la única. Y es que su papá, Robert England Grant Jr, también fue acechado por muchos fans de su hija con peticiones de saludos y fotografías. Como prueba de ello, en redes sociales circulan muchas selfies y videos donde aparece el progenitor de la cantante posando con jóvenes mexicanos.

Esto no sólo sucedió durante su paseo, también afuera de las instalaciones del Foro Sol antes del concierto que Lana del Rey ofreció el martes 15 de agosto, pues Robert Grant decidió echar un vistazo entre las filas y negocios para supervisar que todo sucediera conforme lo planeado. Aunque caminó con naturalidad y sin aparente protección, muchos lo reconocieron y no dudaron en acercarse.

La cantante dio su concierto más grande en México hasta la fecha. | @PlutooDelRey.

El señor Robert Grant dejó de admirar los artículos que comerciantes mexicanos lanzaron en honor a su hija para convivir con los fans. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde causaron sensación y tanto por la accesibilidad que tuvo con todos aquellos que se acercaron a él como por su apariencia física. Y es que muchos halagaron su belleza.

“Abuelito, ven a mí”. “Papá Grant”. “Está re guapo”. “Mi suegrito”. “Adópteme para ser hermana de Lana”. “Se ve tan tierno”. “Te amo Rob”. “Que lindo señor”. “Físicamente en Colombia, mentalmente en el Foro Sol de México”. “Si no es con la hija es con el papá”. “Suegro de México, lo queremos mucho y amamos a la princesa”, fueron algunas reacciones.

Robert Grant se tomó fotos con fans de su hija

Lana del Rey firmó autógrafos y se tomó selfies durante su concierto

La intérprete estadounidense sorprendió a sus seguidores mexicanos al aparecer sobre el escenario del Foro Sol con un look nupcial. Asimismo, dejó a muchos boquiabiertos cuando de un momento para otro bajó para saludar a todos los que se encontraban en las primeras filas y no sólo eso, también accedió a dar autógrafos y tomarse fotos con ellos.

Esto podría repetirse este miércoles 16 de agosto en el mismo recinto, así como el próximo viernes 18 en el Estadio Banorte de Monterrey, Nuevo León.