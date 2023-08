AMLO se hace el que no oye y lanza chiste para no hablar de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Durante 'La Mañanera', López Obrador evadió la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. (Jovani Pérez / Infobae)

Ha pasado casi una semana desde que los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, desaparecieron y las autoridades siguen sin dar respuestas. Aunque se han filtrado supuestas imágenes y un video que evidencia su presunto asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto, e incluso ha evadido el tema.

Te puede interesar: Desaparición múltiple en Lagos de Moreno recuerda tragedia de 2013: cuáles son las diferencias y similitudes

A minutos de concluir la conferencia de prensa matutina de este 16 de agosto, el mandatario federal fue cuestionado sobre el caso que ha conmocionado a todo México; pero prefirió reaccionar con un chiste.

Seguido de su clásico “vámonos a desayunar” a manera de conclusión, López Obrador fue cuestionado por varios periodistas. “¡Jalisco!” “¡Lagos de Moreno!”, se escucha decir entre gritos. Sin embargo, hizo ademán de no poder escuchar y cerró con un chiste.

Minutos antes del cierre de la conferencia de prensa matutina del 16 de agosto de 2023. (Captura de pantalla)

“Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ‘que me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′”, soltó.

Te puede interesar: Jóvenes golpeados y maniatados sí podrían ser los secuestrados en Lagos de Moreno, señaló Fiscalía

Cabe destacar que ‘La Mañanera’ de este 16 de agosto tuvo una duración de dos horas, pero no hubo momento alguno en el que diera apertura al tema. Sin embargo, sí habló del INE, defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, presumió la paridad de género del gabinete federal e incluso leyó una carta enviada a su homólogo estadounidense, Joe Biden.

A su salida de Palacio Nacional nuevamente fue cuestionado sobre “Jalisco”, pero contestó a otro periodista y se despidió con un pulgar arriba.

El presidente López Obrador no respondió a los cuestionamientos en torno a la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco e hizo alusión a un chiste

Tras la difusión del video, decenas de usuarios de X, antes Twitter, reprobaron su actuar calificándolo como “increíble” e “indignante”, e incluso soltaron insultos.

¿Qué ha pasado en Lagos de Moreno?

Diego Albero Lara Santoyo, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, Dante Cedillo Hernández y Uriel Galván González desaparecieron luego de haber salido de sus hogares para asistir juntos a la Feria Lagos de Moreno 2023.

Te puede interesar: Jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: Hallaron posible cuerpo calcinado dentro de un vehículo, confirmó Fiscalía

Investigaciones de la Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco revelaron que se verían con una sexta persona, pero nunca llegaron a su destino final. Sus familiares emitieron el reporte de desaparición correspondiente durante la mañana del sábado 12 de agosto, pero no fue sino hasta el día siguiente cuando su búsqueda comenzó.

El caso tomó mayor relevancia durante la noche del 14 de agosto, luego de que se difundiera una fotografía y una grabación en la que presuntamente se puede ver a los cinco jóvenes, de entre 19 y 21 años de edad, golpeados, amordazados e hincados.

Los cinco jóvenes desaparecieron el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno. (Twitter: @BENJAMINPENAMX)

Al respecto, la fiscalía reconoció que “hay alta probabilidad” que se trate de ellos, luego de haberse entrevistado con los familiares.

“Nos comentan de manera preliminar que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía se trate de sus familiares. No obstante, nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización”, dijo la fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas.

Hasta el momento no se ha confirmado la muerte de ninguno de ellos, pero el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dio a conocer durante la tarde del 15 de agosto la localización de uno de los dos vehículos en que los jóvenes viajaban calcinado. En su interior se encontraron posibles restos humanos de uno de los desaparecidos.

Foto: Fiscalía de Jalisco

Cabe destacar que ante la presunción de participación del crimen organizado en el caso, el gobierno de Jalisco informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.

“Los indicios que se tienen al momento dan la presunción de que puede existir participación de grupos criminales, parte del delito delincuencia organizada, (que es) competencia de la FGR al ser un delito federal”, apuntó la fiscalía.