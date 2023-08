Abogado de Yasmín Esquivel reviró a la UNAM: caso de supuesta tesis plagiada está cerrado, aseguró

En junio una jueza determinó que Yasmín Esquivel era la autora original de la tesis señalada de ser una copia de otra obra. (Jovani Perez)

El caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel que fue a revisión por supuesto plagio ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “está cerrado” y no “detenido”, así lo aseguró su abogado Eduardo Andrade, contradijo los dichos realizados por el abogado general de la máxima casa de estudios, Hugo Alejandro Concha Cantú, que hace unos días precisó que el caso se había “retrasado” debido a que la ministra estaba promoviendo juicios y amparos.

“Dice que el asunto se ha detenido, no, el asunto no se ha detenido, el asunto ya se acabó, se acabó en el momento en el que la autoridad judicial, que es la competente para resolver sobre derechos de autor determinó que la autora de la tesis, originalmente, es la ministra”, dijo el litigante a Imagen Radio.

Durante una reciente reunión con el Consejo Universitario en el que presentó un resumen de la situación legal del caso, el abogado de la UNAM acusó que “lamentablemente” la justicia opera con plazos, incidentes y recursos.

Por su parte, el abogado de Esquivel Mossa recalcó que el defensor de la Universidad ha llegado a reconocer que el caso ya está judicialmente resuelto a favor de la ministra y se lanzó contra Concha Cantú por aseverar que el equipo legal de la ministra tenía “malas prácticas” del Derecho.

Al afirmar que no hay “buenas o malas formas” de practicar el Derecho sino abogados que no conocen las leyes, Andrade acusó al abogado general de la UNAM de no querer reconocer la Ley Federal de Derechos de Autor.

¿En qué quedó el caso?

El abogado Concha Cantú indicó que el caso de Yasmín Esquivel por su tesis titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A ―presentada en 1987 y que fue señalada de ser una copia de otra obra presentada un año antes― lleva tres juicios de amparo y dos más en materia civil en juzgados de la Ciudad de México que, según el jurista, han sido admitidos sin argumentos.

Explicó que el primer juicio de amparo fue interpuesto en febrero de 2023 y en él se determinó que la UNAM no podía informar sobre el tema; posteriormente se admitió una demanda civil pese a que la Universidad es un órgano federal. En marzo el equipo legal de la ministra interpuso otro amparo para anular las medidas anunciadas por el Consejo Universitario para anular títulos y grados que pudieron haber sido obtenidos de formas ilegales o deshonestas.

Finalmente, precisó que se realizó un segundo juicio civil que se quiso hacer “a escondidas” y del que se enteraron cuando ya se había dictado una sentencia favorable para la ministra, reconociéndola como la autora original de la obra.

¿Hubo o no plagio?

A raíz del caso de Yasmín Esquivel, el Comité de Ética de la UNAM modificó sus estatutos para anular títulos y grados. (Twitter/@azucenau)

De acuerdo con la resolución emitida el pasado 8 de junio, la jueza novena de lo civil, María Magdalena Malpica Cervantes, determinó que la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era la única autora de la tesis de licenciatura.

“Se trata de un sentencia inapelable, en la que se ha determinado, de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis”, dijo en su momento el abogado Alejandro Romano a medios de comunicación, quien además subrayó que hubo intención de demeritar y desprestigiar a su clienta.

Con dicho dictamen, el Comité de Ética de la máxima casa de estudios se vio obligada a anular el proceso que había iniciado en contra de la ministra, egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, aunque ese mismo día aseguró que no había sido notificada oportunamente.

Luego de que saliera a la luz las acusaciones de plagio, la UNAM modificó el artículo 5 del Estatuto General que ahora le permite declarar nulidad absoluta de certificados, títulos profesionales y grados emitidos por la institución en caso de incumplimientos éticos.