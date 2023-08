Sandra Cuevas se destapó para la Jefatura de la CDMX en 2024

Sandra Cuevas pidió el apoyo de la ciudadanía para concretar sus aspiraciones. Foto: Cuartoscuro

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, se destapó para buscar la candidatura de 2024 para gobernar a la Ciudad de México, con la promesa de que en caso de salir victoriosa “ahora sí tendrán una Jefa de Gobierno de a deveras, que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto”.

En un mitin organizado en la explanada de la alcaldía que encabeza, la funcionaria reconoció: “Si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno”, aunque no especificó los colores del partido político por el cual pretende lanzar sus aspiraciones.

Aunque en febrero pasado Cuevas anunció su retiro de la política en 2024, una vez terminado su encargo al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la decepción que le causó el poder político, la funcionaria cambió de opinión y aseguró que buscará quitar del gobierno a Morena debido a los malos resultados que ha dejado en la capital mexicana, según su consideración.

Sandra Cuevas manifestó en junio su aspiración para convertirse en la siguiente secretaria de Seguridad de la CDMX. | Facebook: Sandra Cuevas / Twitter: Omar García Harfuch

En los últimos días, la alcaldesa se dedicó a recorrer varios puntos de la CDMX y adelantó que pronto daría a conocer el objetivo, hasta que este lunes destapó sus aspiraciones para tratar de suceder en el Palacio del Ayuntamiento al morenista Martí Batres.

Cuevas Nieves, quien llegó al cargo bajo los colores de la Alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) consideró que su deber es con la ciudadanía y por eso buscará la Jefatura de Gobierno y solventar los pendientes que ha dejado la actual administración, sobre todo en seguridad, educación y salud.

Cuevas, quien se convirtió en una de las principales críticas de la gestión de Claudia Sheinbaum, aprovechó el mitin de este lunes para criticar a la Cuarta Transformación.

“¿Por qué tenemos a un Presidente que tiene a su hijo estudiando en Inglaterra, y no tenemos buenas escuelas primarias, secundarias, preparatorias para nuestros niños? ¿por qué no les pagamos bien a nuestros profesores?”, dijo Cuevas al anunciar que en los próximos días se repartirán cinco mil tarjetas

Según el acuerdo entre PAN, PRI y PRD, el partido albiazul deberá comandar la contienda interna del bloque opositor el próximo año para tratar de ganar la Jefatura de Gobierno a Morena. Hasta el momento los panistas que han levantado la mano son Kenia López Rabadán, Lía Limón, Mariana Moguel, Adrían Rubalcava y Santiago Taboada.

Apenas en junio, Cuevas dio un nuevo giro de timón y anunció que apoyaría los proyectos del panista Santiago Taboada o del priista, Adrían Rubalcava, con la intención de convertirse en la próxima secretaria de Seguridad Pública, destacando que posee un perfil de mano dura para combatir a la delincuencia.

Sandra Cuevas, protagonista de polémicas

La alcaldesa no sólo se ha enfrentado a la administración de la CDMX, también ha sido el centro de enfrentamientos con vecinos de su demarcación, luego que intentó prohibir los bailes en la Ribera de San Cosme, donde se ubica uno de sus departamentos.

Otro de los episodios más polémicos fue cuando ordenó eliminar los rótulos de los puestos callejeros por alterar el paisaje urbano. También ha sido criticada por su costosos atuendos debido a su amor por las marcas de lijo, razón por la cual algunas de sus prendas llegan a alcanzar los 800 mil pesos.

Sin embargo, Cuevas Nieves parece repelente a sus detractores y se ha dedicado autoelogios.

Y no de broma, eh, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas, quisiera a una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas, así ustedes, ámense, y quiero ser mejor cada día por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque luego el novio se encuentra cualquier pelusa y se va. Háganlo por ustedes mismas, crezcan”,