Michelle Rubalcava se unió a Venga la Alegría después de exhibir sueldos de sus conductores

Michelle se integró al programa emblema de las mañanas en TV Azteca (Foto: Instagram)

Luego de días de especulaciones y tras salir casi intempestivamente del programa Chismorreo, donde hasta hace unas semanas aún compartía espacio junto a Fabián Lavalle y Martha Guzmán, el periodista Michelle Rubalcava se incorporó al matutino Venga la alegría.

Y es que este lunes el comunicador apareció a cuadro en el programa de TV Azteca, y su ingreso a la televisora generó comentarios encontrados, pues no todo el público se mostró conforme con su llegada, especialmente por lo que ha destapado en el pasado.

Y es que hace tiempo, el reportero de espectáculos dio a conocer el alto salario que perciben algunos conductores de VLA, pero pese a esa controversia, este 14 de agosto Flor Rubio y Ricardo Cazares le dieron la bienvenida al periodista, quien anteriormente colaboró en el programa De primera mano, de Imagen Televisión, espacio del cual salió peleado con Gustavo Adolfo Infante.

Tras la salida de Laura G y dentro de la “Zona de espectáculos”, Michelle fue presentado por sus compañeros.

“Les tenemos un notición”, mencionó Ricardo, mientras Flor Rubio añadió: “Hoy es un día muy importante para nuestra zona de espectáculos, porque la sorpresa es muy grande”.

El reportero formó parte del programa "Chismorreo" junto a Fabián Lavalle, Esteban Macías, Ivonne Chávez y Martha Guzmán (Foto: Instagram)

“Se integra como tenía que ser, como lo teníamos planeado desde un principio, un tercer elemento, y esa persona es Michelle Rubalcava”, señalaron los conductores antes de dar paso a una cápsula sobra la trayectoria del reportero.

Rubalcava apareció sonriente y así saludó a sus compañeros. “Estoy muy feliz, muy contento de formar parte de Venga la alegría, de esta nueva casa, con dos maestrazos como ustedes, con este elenco. Bueno, pues me vengo a sumar, me jalan las orejas cuando me pase porque tengo la boca bien fuerte”, expresó.

“¡Le damos la bienvenida a @michrubalcava a nuestra familia! Los espectáculos van a subir de tono con toda la información que nos dará día a día”, se lee en la cuenta oficial del programa matutino.

El anuncio de la incorporación de Michelle Rubalcava al programa generó reacciones de los seguidores del programa y también de sus propios fans.

¡@MichRubalcava se une a la zona de espectáculos de #VLA! 🙌🏼🎉 Esta mañana iniciamos con tres grandes exclusivas que no te puedes perder. 🤩😱📺 #VLA #SoyElReyCuando pic.twitter.com/2OrlhfxMPZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 14, 2023

“Que bien Mich, llegas a refrescar”, “Por fin algo que te haga ver el programa, muy bien”, “Alguien fresco, divertido y definitivamente el mejor comunicador”, “Me cae súper bien, qué bueno que se integró”, “Amo a Mich! Hoy después de muchos años me chuté Venga la alegría por ver a Mich, denle más foco es un personajazo. Mich te extrañé en tu canal de YouTube”, se puede leer en respuesta.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron en este tono positivo, pues una parte del público recordó las polémicas en las que se ha visto envuelto el periodista, creador del canal de YouTube El Mich TV.

“A ver si aquí sí dura porque parece que nadamás está probando suerte en todos lados y en nada la hace”, “Híjole comencemos la cuenta regresiva , a ver cuánto dura”, “Se ve que no tiene química con Flor, su participación se ve muy forzada”, “A ver cuánto dura, siempre de liosa”, “No soy muy fan de su estilo y aparte se quiere hacer el chistoso siempre. Tache”, “Ese wey es un asco y junto al Ricardo se va a volver más ese programa”, “Y no veo nada contento a Ricardo...pero ya hacía falta la sazón en esa sección”, “Ojalá que Ricardo lo deje hablar”.

Michelle Rubalcava salió de Multimedios por causa de Fabián Lavalle, según Jorge Carbajal (Foto: Instagram)

Michelle Rubalcava reveló alto sueldo de conductores de Venga la alegría

Fue en 2022, tras la salida de la Directora de contenidos Sandra Smester, cuando el reportero reveló que los ejecutivos de TV Azteca habían solicitado que se hicieran una auditoria por los altos sueldos de algunos conductores que ya no son parte del morning show.

“Llegó don Ricardo Salinas Pliego de sus vacaciones y se puso a ver números, se dio cuenta de cuánto estaban pagándole a cada uno de los conductores de Venga la alegría, y cuando vio cuánto le pagan a Laura G, semanal, a William Valdés, a Anette Cuburu, vio que tenían unos sueldazos”, contó entonces.

Aunque Michelle no reveló las cifras que éstos podrían estar recibiendo, otros medios de comunicación especularon cifras de tres ceros como sueldo mensual para los presentadores.