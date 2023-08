Ninel Conde confirmó que tuvo una relación con Luis Miguel en el pasado: “Es un dios”

Ninel Conde confirmó haber tenido "algo que ver" con el famoso cantante. (Ig: @ninelconde)

Ninel Conde una vez más vuelve a ser controversial por sus declaraciones, pero esta vez no fue por negar que tuviera operaciones y aplicaciones de bótox en el rostro como lo había dicho Niurka, sino que fue porque confirmó que sí tuvo una relación con Luis Miguel, asimismo lo calificó como “un dios” y lo comparó con el cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

Te puede interesar: Niurka criticó a Yuri por defender a Ninel Conde: “Te comiste a todo el mundo menos a Luis Miguel”

Esto lo reveló en una entrevista que concedió en exclusiva para El Gordo y la Flaca donde finalmente aseguró que “sí tuvo algo que ver” con El Sol de México (esta frase se usa para decir de manera coloquial que hubo un romance fugaz o duradero entre dos personas).

Mucho tiempo se sospechó sobre si “el bombón asesino” había mantenido una relación amorosa con el intérprete de La Incondicional, pero todo se trató de rumores hasta el pasado jueves 11 de agosto cuando finalmente la también actriz contó de manera pública cómo había sido el momento que compartió con Luis Miguel.

La cantante aseguró que "El Sol de México" es un dios. YouTube: Univisión

Raúl de Molina, conductor del programa de entretenimiento y espectáculos, cuestionó a Ninel Conde sobre si tuvo quereres con el cantante famoso, ante esta pregunta la intérprete de Todo Conmigo reaccionó nerviosa por lo que le estaban comentando.

Te puede interesar: Dulce María reaccionó a Ninel Conde y su versión de “Sálvame”

Aseguró que salieron solos después de conocerse, ante la reacción de “el gordo”, le comentó que no fuera una persona celosa con ella. Continuó diciendo rasgos que le gustaron de Luismi a lo que declaró lo siguiente:

“Sí, claro... eres muy celoso gordo... es un dios, un sol, unos ojos espectaculares... un bronceado perfecto... tiene unos ojos divinos, bebe los mejores vinos... es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te jala la silla, pone a todos a atenderte, está al tanto de ti... y demás cosas”.

Te puede interesar: La dieta con la que Luis Miguel habría conseguido perder 20 kilos

La reacción del presentador, según la actriz, fue de celos por lo que le dijo que no tenía motivos para sentir esta emoción porque ya había pasado. Cuando parecía que el tema iba a cambiar, fue el conocido como “el Gordo” que preguntó cómo era en la intimidad Luis Miguel.

Ninel Conde aseguró que Luis Miguel es todo un caballero. | Reuters

Por si esto fuera poco le pidieron a Ninel Conde que comparara el desempeño amoroso e íntimo de su expareja José Manuel Figueroa con la de Luis Miguel a lo que ella respondió con la frase: “El sol brillará para siempre”. Medio molesto el conductor de televisión dijo que “todo mundo que sale” con el famoso cantante lo señalan de la misma forma.

A pesar de las reveladoras declaraciones del bombón asesino, la mayoría de los comentarios estaban dirigidos a la apariencia física de la cantante y no a su relación con Luis Miguel. Ellos decían que antes era una mujer bonita, pero debido a sus operaciones y procedimientos estéticos a los que se sometió ya no lucía bien, pero sobre todo no tenía una apariencia natural.

Criticaron a Ninel Conde por su aspecto físico. (Instagram/@ninelconde)

Criticaron a Ninel Conde por cantar “Sálvame” de RBD

No sólo la apariencia del rostro de Ninel Conde llamó la atención negativamente dentro de las redes sociales, sino que también lo hicieron por su interpretación del icónico tema de la banda RBD, se trató nada más y nada menos que de Sálvame.

Fue en un concierto donde la también actriz de la telenovela Rebelde decidió hacer un homenaje al grupo musical cantando el tema que se popularizó en voz de Anahí; sin embargo, no le fue muy bien al bombón asesino porque no les gustó su versión y se llevó múltiples críticas por parte de los fans.

Ellos dijeron que cantaba muy mal Sálvame y le pidieron que no volviera a interpretarla en ninguno de sus conciertos, presentaciones o apariciones en público.