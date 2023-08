Ferka, Jorge, Sofía y Raquel con Infobae: quién es su favorito para ganar La Casa de los Famosos México

Ferka, Jorge, Sofía y Raquel respondieron quién es su favorito para ganar La Casa de los Famosos México (Fotos: Marco Ruíz/ Infobae México)

La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los fenómenos más grandes ocurridos en la televisión abierta mexicana, superando incluso lo ocurrido 20 años atrás con un formato sumamente similar, Big Brother.

Te puede interesar: Marie Claire Harp criticó a Jorge Losa y a Ferka por “campaña de odio” en contra del Team Infierno

Durante su recta final, cinco integrantes del Team Infierno lograron consagrarse como finalistas, teniendo la expulsión de Emilio Osorio el pasado viernes 11 y en este domingo 13 se conocerá el acreedor a los 4 millones de pesos en efectivo y el título más codiciado de Televisa.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Nicola Porcella son las estrellas por las que los mexicanos ya han emitido más de 30 millones de votos, según su conductora Galilea Montijo, cifr

Te puede interesar: Mauricio Garza tiró a Ferka por recrear su peligrosa cargada con Jorge Losa: “Lo hizo a propósito”

a que aún se podría superar debido a que las votaciones se cerrarán momentos previos a las 10:30 de la noche, cuando se dé a conocer al gran ganador.

Sin embargo, qué opinan los ex participantes que ya fueron eliminados sobre la persona que debería y podría llevarse la corona. Ferka, Jorge Losa, Sofía Rivera Torres y Raquel Bigorra lo confesaron aquí en Infobae, rumbo a la gran final.

¿Quién debería ganar La Casa de Famosos México, según Ferka?

Ferka considera que Wendy Guevara o Nicola Porcella podrían llevarse los 4 millones de pesos en efectivo

“La verdad, yo estaba muy segura que Wendy pero ahorita la verdad es rara la cosa, así se las pongo. Yo tenía el estandarte con Wendy, pero ahorita alguien se les va a colgar… siento que Nicola Porcella nos puede dar una gran sorpresa, ¡se te estuvo di y di!”, expresó la famosa durante la green carpet de los MTV Miaw 2023.

¿Quién debería ganar La Casa de Famosos México, según Jorge Losa?

El novio de Ferka, previo a dar su respuesta, opinó sobre las polémicas que su faceta como conductor de La Casa de los Famosos México ha generado en redes sociales e incluso con los mimos finalistas.

Te puede interesar: Jorge Losa estrena “Pégate Pa’ Mí”; así es su video musical a lado de Ferka

Primero, le molestaba cómo el resto de los habitantes se comportaban con él durante sus últimos días dentro de la casa, pero ya fuera se dio cuenta de que todo se trata de un juego y ha tomado las declaraciones de sus compañeros como tal.

Jorge Losa lanzará "Pégate pa' mí" tras el éxito que tuvo en redes sociales

“Siempre trabajé mucho desde el corazón, desde la gente que me quiere, de mi familia, la gente que cree en mí, sobre todo, entonces creo que eso siempre me ha funcionado en la vida (...) Ya lo veo diferente, ya te sueltas, es un show. Al final, es un juego, un juego muy fuerte, pero es un juego”, dijo a Infobae México.

Sobre quién debería ganar La Casa de los Famosos México, el séptimo eliminado de origen español aseguró que debe ser Wendy Guevara, pues es la que mayor contenido ha generado a los largo de las 10 semanas que concluirán hoy 13 de agosto.

¿Quién debería ganar La Casa de Famosos México, según Sofía Rivera Torres?

Sofía Rivera Torres no consiguió el apoyo del público y fue la segunda eliminada (Foto: Instagram)

“Quién debería ganar… Wendy, bueno no sé, espero. Todos los que están adentro están donde están porque lo han hecho súper bien, así que que gane el mejor y que gane el que la suerte acompañe ese día. A mí me encantaría que fuera Wendy, pero el que se a de verdad me voy a alegrar por esa persona”, respondió la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México.

¿Quién debería ganar La Casa de Famosos México, según Raquel Bigorra?

“Con Nicola Porcella ha sido padrísimo como ha recibido tanto apoyo de la gente, yo lo quiero mucho, pero yo creo que definitivamente la ganadora es Wendy. Ella desde el día uno lo demostró. Nicola me encanta, yo dentro de la casa le dije que iba a ser finalista, cuando él ni siquiera lo pensaba, le dije ‘Tú vas a ser finalista’ y pensó que me estaba burlando de él. Pero desde el día uno la que más alegría nos dio dentro y fuera de la casa fue Wendy”, expresó la cantante cubana en un encuentro con Infobae dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel.