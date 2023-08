Team Cielo explota contra producción de LCDLFM: “No se ve todo, ellos deciden”

La conductora siguió el consejo que le dio su esposo Eduardo Videgaray, ganador de Big Brother. Este consistía en divertirse y hacer bromas. (YouTube: pinkypromise)

Marie Claire, Sofía Rivera, Raquel Bigorra y María Fernanda Quiroz “Ferka” asistieron como invitadas especial Pinky Promise para conversar sobre su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Durante su estancia recordaron desde sus momentos más polémicos con los integrantes del Team Infierno hasta sus encontronazos con miembros del propio Team Cielo.

Te puede interesar: “Me traicionaste”: la razón por la que Ferka y Marie Claire protagonizaron fuerte PELEA en vivo| VIDEO

Entre dimes y diretes, Sofía Rivera (segunda eliminada) acusó a la producción del reality por supuestamente haber editado varios momentos de su participación. Según contó, cuando salió se dio cuenta que algunas conversaciones no se transmiten ya que el director de cámaras suele cambiar de ángulo a “conveniencia”.

“Algo bien delicado que no existía antes con otros Big Brothers es que evidentemente tú estás ahí las 24 horas de tu día. Yo ahorita que salí y estoy viendo el 24/7 no se ve todo, no se ve ni todo lo que se platica ni todo lo que pasa, ellos deciden, además, cómo editarte, como bien dicen”, declaró.

El consejo no funcionó, pues fue la segunda eliminada. (Instagram/@sofiatorresrivera)

“Ya que sale lo que ellos quisieron editar de una forma; la edición cambia todo, puedes contar la historia que quieras. Yo siempre dije: ‘Ay, ojalá me hubieran presentado al editor para caerle bien antes de entrar’ porque estaba súper feo”.

Pero eso no fue todo, la conductora contó que se ha encontrado con muchos fragmentos reeditados por fans que han dañado su imagen, ya que habrían cambiado la narrativa o el mensaje principal que ella quería dar.

Te puede interesar: Marie Claire Harp criticó a Jorge Losa y a Ferka por “campaña de odio” en contra del Team Infierno

“Y luego todavía sales y los clips que se vuelven públicos, que se viralizan, la misma gente, los mismo fans los reeditan para hacer algo. Entonces de pronto sales de esta casa y estás lampareada y te empiezas a tener que defender contra puras cosas que no pasaron, que nunca sucedieron”, agregó.

Imágenes: Televisa / ViX.

Las declaraciones de la esposa de Eduardo Videgaray fueron respaldadas por sus compañeras, principalmente por Raquel Bigorra, quien aprovechó para resaltar los constantes ataques que recibe en redes sociales por los fans del programa: “O que si pasaron obviamente pero de cada fandom”.

Te puede interesar: Mauricio Garza tiró a Ferka por recrear su peligrosa cargada con Jorge Losa: “Lo hizo a propósito”

A manera de ejemplo, Sofía Rivera comentó que muchos usuarios de redes sociales la han cuestionado sobre su camaradería con una de sus compañeras del Team Cielo porque supuestamente se llevaban mal cuando estaban en aislamiento: “A mí me empezaron a decir cosas de Ferka: ‘Por qué tú defiendes a Ferka cuando si ella te puso y te puso’ y yo: ‘¿Pero por qué dice la gente que eso sucedió?’ Yo nunca lo vi”.

Las eliminadas hablaron sobre su experiencia viviendo frente a cámaras 24/7.

La acusación se viralizó en redes sociales y muchos fans del reality show señalaron que Sofía Rivera Torres está en negación.

“Que Vix hizo fraude por no editó y no era 24/7, o sea, publicidad engañosa. Es lo que dicen ellas, por eso son víctimas de la producción”. “O sea que somos unos locos los que vemos el 24/7″. “No entiendo le están echando la culpa a la productora pues entonces porque si estaban tan inconformes seguían yendo a las galas”. “Es la actitud, no culpen a la producción”, fueron algunos comentarios.