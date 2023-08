¿Fue Niurka? Acusan a Galilea Montijo de fraude por esta razón | VIDEO

Ni Niurka Marcos ni los hermanos mayores de Emilio Osorio fueron invitados a la gala de eliminación. (TikTok: @niurkamarcos // Instagram: @galileamontijo)

Todos los programas especiales de La Casa de los Famosos México han terminado en controversia y en esta ocasión no fue la excepción, pues muchos fans recurrieron a sus redes sociales para acusar a la producción de cometer un presunto fraude. Según explicaron, ningún finalista debía ser eliminado antes del domingo 13 de agosto porque hasta ese día termina el reality.

Te puede interesar: Niurka acusó a Juan Osorio de no apoyar a Emilio en LCDLF

Fue bajo este contexto que varios fanáticos se plantaron afuera de LCDLFM no sólo para apoyar a su participante favorito, también para arremeter en contra de la producción y Galilea Montijo por supuestamente haber participado en el engaño.

Las acusaciones llegaron a oídos de Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio mientras esperaban el resultado de las votaciones. Escuchar el nombre de la conductora estelar los desconcertó, pues en anteriores ocasiones solo habían escuchado reclamos en contra de la producción del programa.

El cantante fue recibido por su padre, Juan Osorio. (Vix)

“¿Qué? ¿Por qué dicen? Pero ella qué tiene que ver, ella es la conductora, que no mam*n”, comentó La Perdida.

Te puede interesar: ¿Hijo de Niurka hace brujería? ‘Jessica Esotérica’ explica por qué Emilio Osorio escupió la comida de Wendy Guevara

Nicola Porcella replicó las palabras que escuchó: “Si no te hubieras prestado a no sé qué, a fraude”. Sergio Mayer no podía creer lo que estaba oyendo del exterior, incluso, aseguró que no habían mencionado a Gali, pero el actor peruano fue contundente.

“Pero algo pasó ahorita”, aseguró Poncho de Nigris mientras los fanáticos seguían lanzando fuertes acusaciones en contra de la presentadora taparía.

Te puede interesar: Emilio Osorio expone a Galilea Montijo EN VIVO por similitudes de su “chícharo”; producción termina regañándola

“No entiendo lo que tratan de decir, lo que dijo la persona, yo no escuché. ¿Pero qué puede pasar si ya nada más estamos nosotros?”, agregó Wendy Guevara sin mencionar más al respecto y Poncho de Nigris puso sobre la mesa la posibilidad de que hubieran regañado a Galilea Montijo por estar en el pacto del Team Infierno.

Hasta el momento, ni la conductora ni la producción se han pronunciado al respecto.

Fans aseguran que fue Niurka Marcos. (Vix)

¿Niurka acusó de fraude a Galilea Montijo?

Se desconoce quien señaló a la conductora, sin embargo, varios usuarios de redes sociales que en ese momento estaban siguiendo tanto la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos como el live de Romina Marcos (hermana de Emilio) aseguraron que fue Niurka quien se lanzó contra Gali.

“Fue Niurka la que gritó”. “Era Niurka la que estaba afuera”. “Lo que pasa es que el boleto de finalistas decía hasta el 13 y hoy no debió salir ningún integrante por eso se dijo que fue fraude de la producción”. “Lo estaban comentando en un video a Niurka que si querían hacían desmadre porque debieron llegar todos al domingo”. “Creo que fue Niurka”, fueron algunas reacciones en TikTok.

La vedette cubana no se ha pronunciado al respecto, no obstante, sí se encontraba afuera de las instalaciones al momento de los hechos junto a sus hijos mayores, Romina y Kiko, porque no fueron invitados a la gala de eliminación.