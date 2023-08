¿Es injusto? Familiares de finalistas PELEAN por los 4 millones de pesos ante pacto del Team Infierno

Alguien saldrá eliminado este viernes 11 de agosto. (Vix)

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio dividieron opiniones en redes sociales al poner sobre la mesa la posibilidad de dividir el premio entre los cuatro primeros lugares. De acuerdo con la conversación que tuvieron el jueves 10 de agosto, todos están dispuestos a quedarse sólo con un millón de pesos y dejar un vuelo todo pagado a Italia para dos personas (obsequio de Veo cómo cantas) a quien quede eliminado este viernes.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Wendy Guevara prepara última transmisión de “Resulta y Resalta”

Muchos fanáticos del programa aplaudieron la decisión del Team Infierno, pero otros aseguraron que es injusto porque desfavorecerá al ganador. La polémica escaló hasta los seres queridos de los finalistas, quienes aprovecharon un debate en Hoy para dar a conocer su punto de vista.

Fue Marcela Castillo (amiga de Wendy Guevara) quien sacó a relucir el tema ante las cámaras del matutino de Televisa: “La verdad, muchos de la comunidad y los que siguen a Wendy no están de acuerdo y por ende yo también no estoy de acuerdo porque yo pienso que quien está jugando ahí debe ganarse ese premio, esos 4 millones, por ser real y por haber sido real y haber llegado a la final. Yo creo que también la gente que vota tiene voz y voto y no están de acuerdo con que el dinero se divida”.

Sólo cuatro llegarán a la gran final. (Captura de pantalla/@LaCasaFamososMx)

Agustín Fernández (amigo de Nicola Porcella) también se posicionó en contra del pacto porque considera que sólo lo merece el ganador: “Se lo está ganando cada uno y hay mucho apoyo de los fans, están ayudando mucho”.

Te puede interesar: ¿Casas, empresas o joyas? Los finalistas de LCDLFM revelan en qué gastarán los 4 millones si ganan el primer lugar

Las declaraciones desconcertaron a Issabela Camil, quien para sorpresa de muchos concordó con los finalistas: “Yo 100 por ciento estoy de acuerdo con que se lo dividan. Ellos son los que jugaron ahí, gente, por favor, nosotros no podemos juzgar lo que está pasando”.

Juan Osorio no se quedó atrás, pero en lugar de pedir que su hijo se quede con todo el dinero si llega a ganar, aseguró que respetará su palabra: “Yo no estoy de acuerdo, creo que tengo que dejarle su propia decisión a Emilio, lo que él decida al final”.

Los finalistas pactaron dividir los 4 millones de pesos en partes iguales Credito:VIX

Algo similar comentó Marcela Mistral, pues considera que el ganador se podría arrepentir: “Yo digo que el que gane que decida al final y punto. Acuérdense que ya están medio ‘cucus’, vamos a ver qué pasa al final, quien gane ya que decida”.

Te puede interesar: ¿Cerrarán Zona Rosa? Amigas de Wendy Guevara organizan evento para la gran final de La Casa de los Famosos

No obstante, la amiga de Wendy Guevara insistió: “Yo creo que no lo repartan porque los que están adentro no saben lo que está pasando afuera, cada quien tiene su propósito con ese dinero”.

Pero Isabella también recalcó: “Exacto, precisamente porque no saben lo que está pasando afuera es más honesta su decisión, no están sesgados por nada de lo de afuera, están viviendo lo que han vivido dos meses. Son adultos que tienen conciencia, que tienen inteligencia y pueden decir: ‘Oye, yo no quiero’ pero nadie levantó la mano, todos la pusieron. Es generoso repartir”.