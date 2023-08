Ceci Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, denunció nuevas amenzas de muerte en su contra

(Foto: Twitter/Ceci Flores)

Ceci Flores, líder y fundadora del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, denunció de nuevo amenazas de muerte en su contra si sigue la búsqueda de sus hijos en el municipio de Hermosillo.

En entrevista con Infobae México, Ceci Flores mencionó que en los últimos días comenzó, de nuevo, a recibir llamadas telefónicas para que detenga su exploración del terreno en Bahía de Kino, lugar donde supuestamente están los restos de sus hijos.

“Me dijeron que ya no busque, que qué chingados busco y que si quiero terminar como los que estoy buscando”, señaló Ceci Flores. Agregó que le gustaría saber quién es la persona que la está amenazando.

La líder del Colectivo de Búsqueda apuntó que no cree que sea un grupo del crimen organizado quien esté realizando las llamadas para amenazarla de muerte, al considerar que “cuanto el cártel te va a matar, te mata y no te va a decir”.

Ceci Flores agradeció el apoyo y solidaridad de las personas que empatizan con su búsqueda. (Foto: Especial/Ceci Flores)

Ceci Flores se notó molesta a pregunta expresa si estas amenazas ya las había denunciado ante las autoridades correspondientes, debido a que, dijo, “no hacen nada” pese a denunciar en varias ocasiones estas llamadas.

Apuntó que en sus búsquedas va a acompañada con policías estatales, los cuales la hacen sentir protegida, por lo que no solicita la intervención de los elementos de la Guardia Nacional. Agregó que a pesar de que hizo la denuncia de estas nuevas amenazas en redes sociales, ninguna autoridad federal la ha contactado.

“Quiero pedirles un favor desde el fondo de mi alma, déjenme buscar a mis hijos, dejen de amenazarme. Con ellos me arrebataron el miedo, ahora solo déjenme hallarlos. Yo que los cargué en mis brazos, hoy quiero saber sólo donde están, y ya. Gracias a quienes me apoyan”, escribió la madre buscadora en su cuenta de Twitter, mensaje que iba acompañado de un video.

En la grabación, Ceci Flores agradeció el apoyo y solidaridad de las personas que empatizan con su búsqueda.

“Seguimos luchando. Agradecemos enormemente el apoyo y solidaridad de las personas que empatizan con nuestra lucha y que nos apoyan con sus donaciones, con sus bendiciones y con el acompañamiento aun a la distancia para que la lucha no pare, aun sin el apoyo de las autoridades correspondientes”, mencionó.

La activista también ha solicitado en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador que no haga menos su lucha.

Apuntó que estas autoridades “deberían de hacer búsqueda e investigación de nuestros desaparecidos”.

“No me voy a rendir y no me voy a cansar de luchar por mis hijos, los buscaré incansablemente, a pesar de las amenazas que ha habido en mi contra en los últimos meses, años y en los últimos días, yo seguiré buscando a mis hijos. No me voy a rendir, no me van a amedrentar. Seguiré buscándolos hasta encontrarlos”, dijo.

“Me duelen las manos después de una búsqueda, arden; cada montón de tierra podría decirme el secreto de mis hijos. Pero duele más que me amenacen. No haga menos mi lucha presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy solo buscamos al bebé que cargamos y nos arrebataron. Póngase en mis zapatos, bien sucios”, escribió el pasado 9 de agosto en Twitter.

Además, la activista compartió un video en donde pidió y suplicó que no la amenacen. “Yo necesito seguir buscando a mis hijos, qué mejor si alguien sabe dónde están que me los entregue y podrían exigirme que deje de buscar, pero mientras que mis hijos estén desaparecidos, aunque me amenacen constantemente, sea criticada y revictimizada hasta por el mismísimo presidente, yo voy a seguir luchando por los desaparecidos. No voy a descansar hasta que vuelvan a casa”, señaló.

Foto: Twitter/@CeciPatriciaF

Ceci Flores mantiene la búsqueda de sus dos hijos: Marco Antonio y Alejandro Guadalupe, los cuales desaparecieron en diferentes años y estados.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, mientras que Alejandro Guadalupe desapareció el 30 de octubre del 2015 en los Mochis, Sinaloa.