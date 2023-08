Apio Quijano regresa a LCDLFM previo a la gran final; así lo recibió el Team Infierno

El cantante fue el primer integrante del Team Infierno en abandonar la casa. (Vix)

Los finalistas de La Casa de los Famosos México recibieron muchas sorpresas el viernes 11 de agosto: RBD se enlazó para anunciar el cierre de Soy Rebelde Tour en el Estadio Azteca y regalarles boletos, muchos fanáticos contrataron un mariachi y lanzaron fuegos artificiales para felicitar a Wendy Guevara por su cumpleaños número 30 y Apio Quijano regresó después de dos semanas afuera.

Los finalistas estaban platicando sobre el regreso de Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez y Anaí como RBD cuando alguien tocó la puerta del almacén. Emilio Osorio corrió a abrir y se encontró con nada más ni nada menos que Apio Quijano, quien con una gran sonrisa en su rostro entró a la casa.

Entre gritos y abrazos, todos los integrantes del Team Infierno entraron a su cuarto para platicar antes de realizar una dinámica.

Los finalistas se tomaron una fotografía disfrazados de diablitos. (Vix)

“Quiero decirles que han sacado al demonio que tengo adentro y yo estoy muy orgulloso de todos ustedes, los amo, son valiosos para mí y para mucha gente allá afuera, han hecho un hermoso papel. No tengo nada malo que decirles, creo que cada uno ha hecho un juego extraordinario y el Team Infierno es una familia y ha juntado a familias allá afuera”, declaró Quijano.

“Es una responsabilidad muy bonita y de verdad, todo lo que se imaginan, no importa quién salga hoy, son ganadores y van a recibir lo más hermoso allá afuera”.

Antes de que revelara información del exterior, el Kabah organizó una dinámica para que todos se tomaran una última fotografía como Team Infierno al interior de las instalaciones.

El Team Infierno se reencontrará el domingo 13 de agosto en la gran final. (Captura de pantalla / Vix)

Apio Quijano entró en shock en LCDLFM

Después de la gala, el cantante hizo un live en redes sociales para compartir con sus fans cómo fue regresar a las instalaciones donde permaneció aislado alrededor de dos meses. Según contó, desde que entró al almacén entró en un especie de shock porque sentía que sus días afuera de la casa habían sido un sueño.

“No saben, es una sensación rarísima, es como si hubiera entrado a otra dimensión que fue como si no me hubiera ido, como si no me hubiera ido, como si más bien el tiempo que llevaba aquí era un sueño y como que de pronto me golpeé en el almacén... ¿Estoy aquí? ¿Ya regresé?”, comenzó.

“De pronto entré a la casa y la sentí tan familiar, como que vi unas cosas que las cambiaron. Empecé a ver todo y lo empecé a reconocer como si fuera mi casa, o sea sentí más mi casa La Casa de los Famosos que mi casa cuando llegué, la sentí más familiar que cuando llegué a mi casa”.

Pese a sus diferencias, Apio Quijano y Wendy Guevara construyeron una amistad en LCDLFM. (Vix)

Pero eso no fue todo, Apio aseguró que su reencuentro con sus compañeros fue muy especial pero natural. Y es que todos conversaron como solían hacerlo cuando estaban juntos.

“Cuando los vi a ellos fue como si no hubiera pasado nada, lo sentí de mi parte y de su parte (...) fue una familiaridad tan fuerte que sentí que no había pasado nada. Yo quería decirles no saben cuántas cosas, iba con tantas ideas de decirles”, dijo.