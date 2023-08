Bellakath contó el secreto estético detrás de su figura

La artista es una de las más destacadas del género del reggaetón (Foto: Archivo)

2022 fue un gran año para Bellakath, el nombre artístico de la joven llamada Katerinne Huerta, pues su famoso tema Gatita se convirtió en una sensación viral y en objeto de challenges en las redes sociales, además de estar presente sonando en casi todas las fiestas. El pegajoso tema se convirtió en la carta de presentación de la abogada de profesión, quien llegó a la música de manera espontánea.

A sus 25 años, Bellakath puede presumir que cuenta con un hit que tuvo alcances mundiales, pues en pocos meses logró millones de reproducciones y Gatita la puso en la mira del público que disfruta el género urbano.

La famosa fue invitada al programa Montse & Joe, donde contó cómo fue que su éxito fue principalmente un golpe de suerte.

“Yo estudie Derecho, acabé mi carrera de abogada y ahora estoy estudiando Criminología y me falta poco para acabarla. yY empecé en la música nada más así de ‘ay, quiero hacer una canción de reggaetón’, y fue pegando y la gente me fue pidiendo más canciones, más canciones, y mi hobbie que era ese, el hacer música se convirtió ya en mi trabajo, y el estudiar ya ahora es mi hobbie, estudio por gusto nada más ya”, contó en el foro a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

La Gatita compitió en los pasados premios MTV Miaw en la categoría de Himno Viral (Foto: Archivo)

“Fíjate que lo subí y dije ‘pues qué puede pasar’, como estaba yo en un reality show antes, Enamorándonos, estuve un rato ahí, dije ‘qué puede pasar si ya salí en ese programa’. (En el programa) no me enamoré, pero sí hay gente que sí se enamoaraba, no era broma, de verdad”, relató la intérprete.

Para Bellakath fue una sorpresa contar con el apoyo del público, que de inmediato le pidió que lanzara más canciones. De hecho, la joven de 25 años ya contaba con educación musical desde niña.

“De repente subo la canción y la gente ‘ay, sí nos gusta, ¿qué más vas a sacar?’ y yo ‘cómo que qué más, o sea yo no tenía planeado esto’. Entonces dije ‘me voy a preparar’ porque ya no lo vi como un juego, dije ‘si la gente lo está pidiendo es porque les gusta’, empecé a estudiar todo lo referente a la música, bueno de hecho de chiquita ya habíamos tenido las bases porque mi escuela era muy cultural, nos enseñaban, teatro, música, danza, de todo hacíamos festivales de música”, contó en el programa de Unicable.

“Saqué otra canción y que se pega, entonces me empezaron a llamar artistas de aquí, del género urbano mexicano para hacer un remix y dije ‘va’, pero yo muy segura, yo entré así a la cabina muy segura, como si yo ya supiera todo, y que me sale a la primera vez. Yo escribí mi letra y todo, y que la canto y que les gusta... que se pega esa canción, 30 millones de reproducciones en seis meses, pero superó a la original que tenía 10 millones en 10 años”, recordó.

La cantante explicó cómo "le moldearon" la silueta en el quirófano Crédito: Unicable

El secreto de las curvas de Bellakath

Además del ritmo bailable de sus temas como La gata de la Agrícola Oriental y Lluvia de micheladas, la imagen es un sello característico de Bellakath, quien suele usar atuendos entallados que dejan ver su exuberante figura.

La joven no tiene empacho en revelar que su silueta es producto de procedimientos estéticos en el quirófano y en Montse & Joe contó cómo fue la intervención a la que se sometió para lucir más voluptuosa.

La intérprete incluso registró su tema "Gatita" en la Sociedad de Autores y Compositores de México (Foto: Instagram/@labellakath)

“Yo la primera vez que me operé me dormía boca abajo. Es que te ponen grasa tuya. La grasa, pon tú de la ‘lonjis’, te la pasan para atrás. Como que te hacen así (moldean) con plastilina y te la bajan a la pompa. Hay gente que sí se pone implante, pero porque es gente como muy flaquita, a lo mejor que no tiene nada de grasa y que siempre fue muy flaquita, entonces ya de repente le ponen”, explicó en el programa donde también estuvo presente Alfredo Adame.