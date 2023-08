“AMLO es un accidente histórico”: Beatriz Paredes se lanzó contra el presidente en foro de Frente Amplio por México

Primer foro "Diálogos Ciudadanos" del Frente Amplio por México (PAN/Facebook)

La aspirante del Frente Amplio Por México (FAM), Beatriz Paredes Rangel dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es un “accidente histórico” y aseguró que no está obsesionada con él.

“Yo no estoy obsesionada con Andrés Manuel López Obrador, es un accidente histórico por los errores que cometimos porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla”, expresó en el primer foro “Diálogos Ciudadanos” del FAM.

En presencia de los demás aspirantes de la oposición que buscan la presidencia en 2024, destacó que el reto es resolver la problemática de los marginados, “ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero sobre todo gobernar bien”, explicó la priista.

Mencionó que el gran desafío para el FAM es que no sea una farsa el proceso que llevan a cabo para elegir al candidato rumbo al 2024, “que esto no sea una farsa y que haya una reforma del poder, transformar el sistema político mexicano, la indignación no basta”, destacó la senadora.

Transformar el Sistema Político

Beatriz Paredes señaló que hubo alternancia en el 2000 y no se transformó el sistema político, “regresamos al poder los priistas en 2018 y no transformamos el sistema político” (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

De la misma forma, Beatriz Paredes señaló que hay una regresión autoritaria que ha limitado la capacidad creadora de los estados, que ha reducido la capacidad de los municipios y que ha aplastado a la ciudadanía.

Por igual recordó que hubo alternancia en el año 2000 con el PAN y no se transformó el sistema político, “regresamos al poder los priistas en 2018 y no transformamos el sistema político”, señaló.

“Entendemos la necesidad de renovar al Estado nacional, porque comprendemos que es indispensable que sea el Estado de derecho el que prevalezca y que el crimen organizado no rebase a la autoridad”, apuntó.

“Esto es lo que se va a definir en el 2024, no la gestoría de las cosas que son trascendentales porque lo que está en disputa es el poder del Estado mexicano y la vigencia, la sobrevivencia de la nación conducida por la Constitución y no por los grupos de poder fáctico oscuro. Es la victoria de la luz sobre la oscuridad”, concluyó.