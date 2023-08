Adrián Estrada: muere famoso comediante mexicano

De acuerdo con los últimos reportes, el comediante tenía depresión. (Infobae: Jesús Avilés)

La comunidad artística está de luto por el lamentable fallecimiento de Adrián Estrada, un conocido creador de contenido y comediante de ascendencia mexicana que radicaba en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Según informó Bianca Ramírez (mujer con quien solía colaborar en sus sketches) a través de sus historias de Instagram, el influencer murió el jueves 10 de agosto a los 27 años de edad por causas hasta ahora desconocidas.

“Nadie entenderá la relación que tuvimos Adrián y yo, pero fue más que solo perseguir nuestras maletas juntos en esta industria, nos entendíamos, nos ayudábamos mutuamente en tiempos difíciles sin importar lo que pasara”, escribió Bianca Ramírez en honor de su ser querido.

Fue con este mensaje que se dio a conocer la triste noticia. (Instagram: @biancaramirezz_)

“Solo quiero que todos recuerden que en un lugar donde no tienes a nadie con quien hablar sobre los momentos difíciles o cualquier cosa, no importa lo difícil que sea abrirse a alguien, deja que alguien te eche una mano y dale la tuya, te prometo que puedes cambiar la vida de alguien con sólo hacer esto”, agrego.

Aunque Bianca Ramírez no dio a conocer las causas del deceso, con estas palabras dejó entrever que el comediante se encontraba pasando por un complicado momento en su vida relacionado con su salud mental. Y es que según reportaron algunos medios, Adrián Estrada estaba enfrentando una fuerte depresión.

“Las enfermedades mentales son reales y no puedo enfatizar esto lo suficiente. No podemos culparnos por hacer lo mejor que podemos para estar ahí el uno para el otro cuando la vida está ocupada, pero siempre recuerda hacer lo mejor que puedan y estar ahí para alguien. Dile a alguien que te importa y lo amas hoy porque todos los días no están prometidos, te amo tanto cariño, eres una leyenda”, concluyó.

(Instagram: @biancaramirezz_)

¿Quién era Adrián Estrada?

Además de su faceta como creador de contenido, el comediante tenía una historia de vida digna de admiración. Antes de alcanzar la fama, se graduó como oculista y exploró varios trabajos, incluyendo ventas y ser DJ de música electrónica. A pesar de los obstáculos que enfrentó en su camino, como superar una neumonía a los 5 años y una cirugía de apendicitis de emergencia, Estrada siempre mostró una determinación férrea para seguir adelante.

Con más de 200 mil seguidores en Instagram y cerca de 700 mil suscriptores en YouTube, Adrián Estrada era un rostro familiar para una amplia audiencia que buscaba momentos de alegría y entretenimiento. Sus videos humorísticos, caracterizados por situaciones cotidianas y parodias ingeniosas, le otorgaron un lugar especial en el corazón de sus seguidores.

Fue hace unos años cuando el propio influencer compartió con sus fans que estaba luchando contra la depresión y aseguró que logró superarla gracias al apoyo de su familia: “Había días que yo no quería estar en este mundo. Yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida, yo solo le reclamaba a Dios ‘¿por qué dejaste que me pasara esto?, yo soy una buena persona’”.