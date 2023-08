Steel Panther regresa a México: cuándo y dónde conseguir boletos para el concierto de heavy metal

La famosa banda de glam regresará a México. (@ocesa)

Steel Panther, la legendaria banda de heavy metal confirmó su esperado regreso a México para otoño de 2023. El grupo originario de Los Ángeles, California llegará con su gira On The Prowl World Tour al Foro Puebla, ubicado en la Roma Norte en la Ciudad de México, el próximo 21 de octubre.

Te puede interesar: Estas son las series de Netflix que atraen al público de México

Después de cinco años de espera, la agrupación liderada por el vocalista Michael Starr, volverá para reencontrarse con sus seguidores mexicanos. En esta ocasión, vienen promocionando su más reciente álbum de estudio, On The Prowl, lanzado a inicios de 2023. Sin embargo, a través de sus redes sociales adelantaron que además de sus nuevos temas tocarán grandes éxitos como “Party All Day”, “Eyes Of A Panther” o “Don’t Stop Believin”.

Actualmente la agrupación de heavy metal se encuentra girando alrededor del mundo y recientemente agregaron más fechas para sus shows en Norteamérica y por el momento México es el único país de Latinoamérica confirmado.

Te puede interesar: ¿Qué ver en Disney+? Estas son las series top en México

Cabe recordar que Steel Panther tuvo su debut en México con un concierto realizado en el extinto Plaza Condesa en 2017, para 2018 se presentaron en el festival Force Fest realizado en Teotihuacán.

Steel Panther se presentará en el Foro Puebla en CDMX, el 21 de octubre. (@ocesa)

La venta general iniciará este viernes 11 de agosto a partir de las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster. Hasta el momento no han sido revelados los precios, ni el tipo de entradas disponibles.

Te puede interesar: ¿Hay algo más? Critican a Andrea Escalona por ‘cariñosa’ foto con Erik Rubín | VIDEO

El inicio de Steel Panther

Steel Panther se formó en el 2000 en Estados Unidos en el epicentro del rock n’ roll, desde entonces la banda se estableció como una de las bandas más importante de glam a nivel internacional. Uno de los elementos que la caracterizan es que han lgorado fusionar el virtuosismo del hard rock con la parodia y una apariencia rebelde.

De esa forma se convirtieron gradualmente en un fenómeno mundial con cuatro álbumes de larga duración, giras por todo el mundo, el estatus Platino en YouTube y apariciones en televisión de alto perfil como Jimmy Kimmel Live, Larry King Now y FOX NFL Sunday.

“El concepto de Steel Panther es genial, sus canciones son absurdamente ágiles y tan cercanas”, indicaron medios de comunicación especializados en música.

Su estilo extravagante es otras de las razones por las que se mantienen en el epicentro del género del heavy metal. Steel Panther a lo largo de su carrera musical ha demostrado por qué son una fuerza imparable en la escena, sus melodías son pegajosas, riffs poderosos y letras ingeniosas.

En 2015, la banda de glam metal sorprendió al compartir escenario en uno de sus conciertos al cantar con Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus el tema "Pour Some Sugar On Me" de Def Leppard.

Los conciertos de rock y metal en el país tienen un gran número de seguidores, por lo que se llevan a cabo diversos festivales durante el año para que los amantes de la música disfruten de una gran oferta de bandas nacionales e internacionales.

Uno de los eventos más esperados del año es el Corona Capital, el Tecate Coordenada, el Hell and Heaven 2023 y el México Metal Fest. Este último se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre en la Expo Guadalupe, en Monterrey; esta séptima edición verá desfilar bandas tanto internacionales como nacionales de todos los subgéneros del metal.

El cartel lo integran más de 30 agrupaciones originarias de países como Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Suiza, Alemania, Polonia, Grecia, Noruega y Brasil, todas consideradas de las máximas representantes de distintas variantes del género.