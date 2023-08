Lyn May criticó La casa de los famosos México por su nulo contenido social

Lyn May piensa que el reality show carece de contenido (Foto: Instagram)

La casa de los famosos México ha sorprendido con el notable éxito que ha estado teniendo desde el inicio de sus transmisiones, en junio de este 2023, pues el programa ha alcanzado altos índices de audiencia y ha generado que el público haya volteado de nueva cuenta a sintonizar televisión abierta de manera masiva, según análisis de expertos.

El programa en el que 13 famosos ingresaron en un inicio a un inmueble donde han sido vigilados por múltiples cámaras y en el que a través de dinámicas han buscado su permanencia en la competencia, también ha brindado múltiples polémicas y bochornosos momentos.

Rumbo a la recta final del programa producido por Televisa Univisión, los habitantes que quedan en LCDLF son todos integrantes del llamado “Team Infierno”,quienes han alcanzado gran popularidad. Se trata de Wendy Guevara, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Poncho de Nigris y Nicola Porcella, entre quienes sólo uno de ellos se alzará con el premio de cuatro millones de pesos.

Pero pese a la enorme proyección y el fenómeno que ha resultado ser La casa de los famosos México, existen algunas personalidades del medio artístico que no tienen interés en participar en el formato y por el contrario, creen que el programa no aporta nada en medio de un panorama social desolador.

El programa llegará a su final este domingo 13 de agosto (Foto: Captura de pantalla/lacasadelosfamososmexico.com)

Es el caso de Lyn May, quien aseguró que no estaría dipuesta a “estar encerrada” y se lanzó duramente contra el concepto del show. En un reciente encuentro en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México con Ernesto Buitrón News, la exótica vedette mostró su rechazo a La casa de los famosos México. Así contestó cuando fue cuestionada sobre si participaría en una siguiente temporada de la competencia televisiva.

“No creo porque no estoy acostumbrada a estar encerrada. No me gustaría... no le veo el chiste a estar encerrada ahí enseñando el culo y eso, no me interesa”, expresó la bailarina de 70 años, quien destacó que nunca ha sintonizado el programa conducido por Galilea Montijo.

“No los he visto, no me gusta y no tengo ganas de ver eso. Yo ando trabajando, cuando llego me pongo a leer o me pongo a ver programas de contenido, buenos programas. (La casa de los famosos) se me hace muy aburrido (programa), no me gusta”, recalcó la estrella de Bellas de noche.

Lyn May criticó la frivolidad de La casa de los famosos México La vedette no está interesada en el reality Credito:Youtube@Ernesto Buitron News

Lyn May criticó La casa de los famosos México por su nulo contenido social

Así mismo, la artista acapulqueña de escendencia china criticó que el contenido de LCDLF no brinde una reflexión en el aspecto social.

“Yo pienso que deberían de usar ese tiempo para algo más importante, el pueblo está muriéndose de hambre, yo pienso que eso que están haciendo ahí lo deberían de utilizar para ayudar al pueblo”, dijo la también actriz del cine de ficheras.

“Hay tantos niños con hambre en la calle, y gente, y crímenes y todo eso, deberían de utilizar ese tiempo en otras cosas mejores”, recalcó las polémica famosa.

Al ser cuestionada sobre si ella misma estaría dispuesta a integrarse o fundar una asociación para ayudar a las personas necesitadas, Lyn compartió su sentir. “Para servirle al país porque el país se está muriendo, el país está agonizando”, dijo en tono serio.

Lyn May expresó que prefiere sintonizar otro tipo de contenidos (Foto: instagram/lyn_may_)

Lyn compartió estar muy ocupada trabajando en sus múltiples presentaciones personales, con las que ha recorrido algunas localidades de la República Mexicana y hasta escenarios en Estados Unidos, por lo que se ha mantenido ajena a los programas de moda, como el que llegará a su final este domingo 13 de agosto.

La estrella contó que prefiere dedicarle tiempo a sus pasatiempos cuando no está de gira o trabajando en su proyecto artístico. “Yo ando en lo mío, cuando descanso tomo clases de ballet, tomo clases de baile, de todo tipo de baile”.