¿Cuáles son los peores concentrados para agua, según Profeco?

La Profeco analizó diversas marcas de concentrado para bebidas (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

En el mercado mexicano existen concentrados para preparar bebidas con el principal objetivo de reducir el consumo de refrescos, motivo por el cual la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de examinar los concentrados de los sabores más populares, es decir; jamaica, tamarindo y horchata, para dar a conocer su contenido y los usuarios sean conscientes de los productos que ingieren.

Te puede interesar: Cuáles son las peores marcas de bebidas con aloe, según Profeco

Para el análisis se tomaron en cuenta un total de 20 marcas distribuidas en el mercado mexicano y 133 pruebas realizadas. Los concentrados son productos para preparar bebidas saborizadas no alcohólicas elaboradas a partir de derivados vegetales o fruta, saborizantes y agua, mismos que pueden contener ingredientes como el azúcar en cantidades suficientes para otrogar consistencia y sabor.

Durante el estudio se encontró lo siguiente:

Te puede interesar: Profeco revela los cuadernos y barras adhesivas con mejor calidad para el regreso a clases 2023

- En los productos de horchata, la dependencia detalló que para su preparación se muele arroz con agua y leche; pueden adicionar extractos naturales o saborizantes de vainilla o canela, además de otros ingredientes. Además, la horchata aporta carbohidratos, fibra y algunas vitaminas

- Mientras que los productos se jamaica se realizan a base de la flor con agua purificada, generalmente en caliente, después se mezcla este extracto con el resto de ingredientes. La jamaica contiene antioxidantes, vitaminas B1, B2, C, D y E, junto con minerales como calcio, hierro, magnesio y zinc.

No todas las marcas analizadas cumplieron con lo establecido (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

- Finalmente, los concentrados de tamarindo se preparan a base de una mezcla del tamarindo sin cáscara con agua purificada, se extrae la pulpa con medios mecánicos y posteriormente se separa la pulpa de las semillas y fibras del fruto, para finalmente mezclar con los otros ingredientes del concentrado. Aportando proteína, carbohidratos, minerales, vitaminas A, C y del complejo B (Tiamina y Riboflavina).

Te puede interesar: Día del gato: estas son las peores marcas de croquetas, según Profeco

La Profeco indicó que los concentrados para preparar bebidas tenían que cumplir con la a NOM-051-SCFI/SSA1-2010, la cual establece que deben ostentar en la etiqueta la tabla nutrimental por 100 ml del producto preparado de acuerdo a las recomendaciones de uso establecidas por el fabricante.

Por otra parte, también deben cumplir con la NOM-218- SSA1-2011, que establece que no deben contener microorganismos coliformes, que se utilizan como indicadores de las condiciones en que se ha procesado un alimento o bebida.

¿Cuáles son los peores concentrados para agua, según Profeco?

La procuraduría detalló que todos los productos presentaron acidulantes, un aditivo que modifica o mantiene la acidez de los productos, también presentaron conservadores como: benzoato de sodio; sorbato de potasio y propionato de sodio, mientras que las marcas peor calificadas fueron:

La Procuraduría dio a conocer las marcas peor calificadas (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

- Por no presentar declaración de azúcares no veraz, por lo tanto el contenido de azúcares que declaran no es veraz, incumpliendo la Norma Oficial Mexicana: Fruty Wandys y Princesa.

- Por no presentar declaración de azúcares incorrecta, por lo tanto el contenido de azúcares que declaran no es correcta: F- Díaz de horchata y F- Díaz de jamaica.

- Presentaron imagen engañosa, ya que en su etiquetado presentaba una imagen de canela y no contiene dicho ingrediente, por lo que confunden al consumidor e incumplen la Norma Oficial Mexicana: Fruty Wandys y Tucán Concentrados, ambos de sabor horchata.

- Sus instrucciones de uso no son claras, puesto que estos productos deben informar de manera precisa las instrucciones de preparación con las cantidades y procedimiento correctos: Tucán Concentrados en los sabores de jamaica, horchata y tamarindo.

- No presenta instrucciones de uso, ya que es obligatorio que sean parte del apartado “Información al Consumidor”: Delicia sabor horchata.

- Dicen “100% fruta natural y no contiene fruta”: F- Díaz de jamaica y horchata.

- Contienen jarabe de maíz de alta fructuosa: Delsol sabor horchata.