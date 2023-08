¿Cuáles son las peores marcas de bebidas con aloe, según Profeco?

El aloe vera se puede encontrar en productos bebibles (Photo by Jan Sochor/Getty Images)

Las bebidas que contienen aloe han ganado popularidad entre los consumidores, puesto que se comercializan como un producto que puede traer beneficios a la salud de las personas. El aloe vera comúnmente es conocida como sábila y se trata de una planta pequeña originaria de la península Arábiga, cuenta con hojas gruesas y espinas, además de que ella se puede obtener pulpa.

El aloe es utilizado dentro de la industria, principalmente en productos cosméticos, de higiene y recientemente en bebidas. Forma parte de las Liliaceae y su nombre botánico es Aloe barbadensis Miller, forma parte de las aproximadamentee 420 especies del género Aloe.

La palabra proveniente del árabe alloeh que significa sustancia brillante y amarga. Esta planta fue introducida al continente americano por Cristóbal Colón con el descubrimiento de América, debido a que la utilizaba como medicamento para su tripulación.

Esta se ha convertido en un ingrediente popular para los alimentos y las bebidas saludables, ante ello la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) la aprobó únicamente como un aditivo saborizante para los alimentos y bebidas no alcohólicas.

No todas las marcas cumplen con lo que prometen en su etiquetado (captura de pantalla: Profeco)

Hasta el momento no existen investigaciones científicas reconocidas que demuestren la cantidad de dicha planta que podría tener un efecto sobre la salud cuando se ingiere en bebidas no alcohólicas. Motivo por el cual, aunque es utilizada en bebidas y alimentos no puede atribuírsele efecto alguno.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se dio a la tarea de analizar un total de 23 bebidas con sábila, una con extracto de dicha planta y dos polvos para preparar aquella, para el análisis tomaron en cuenta los siguientes parámetros: calidad sanitaria, contenido neto, sábila, sodio, azúcares, contenido energético e información comercial.

¿Cuáles son las peores marcas de bebidas con aloe, según Profeco?

Es importante mencionar que no todas las marcas cumplieron con lo que prometen, motivo por el cual la Procuraduría detalló cuáles fueron las marcas peor calificadas:

- Engaño al consumidor: Aloe Sens, pues destaca sabor natural y adiciona saborizante artificial de aloe vera.

- No demostraron la leyenda “Ventas mundiales No.1 Marca”: Aloe Vera King.

- No cumplieron con la información que solicita la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Farmer’s Aloe Vera y Aloe Vera original jugo de sábila.

Aloe Vera (Profeco)

- No demostraron contenido de sábila: beloe original y beloe de granada.

- Los que demostraron tener menor cantidad de sábila: Levite Aloe Vera (0.01% extracto de aloe vera), Sabifrut original y de limón (1% de extracto), Aloeya (1.5% de extracto), Del Valle Puly de Aloe Vera (2.2% de extracto), Vitaloe (3.2% de extracto), Levite balance de Aloe Vera (4% de extracto), El Mexicano de Aloe Vera (5% de extracto), Aloe Sens sabor natural (5% de extracto).

Finalmente, la Profeco dio a conocer algunas recomendaciones generales antes de adquirir este tipo de productos:

- Verificar su fecha de consumo preferente.

- Revisar las tablas, a pesar de que no tienen sodio en cantidades altas las personas con hipertensión deben tenerlo en cuenta.

- Leer las etiquetas ya que, a pesar de que indican la leyenda “sin azúcar” en sus ingredientes, pueden contener jugos o concentrados de jugos, que adicionan fructosa y glucosa.

- Reducir, Reutilizar y Reciclar, las 3R que nos ayudan conservar los recursos naturales.