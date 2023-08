Ana Bárbara respondió a ataques del hijo de El Pirru y Mariana Levy

José Emilio formó un vínculo con Ana Bárbara desde que era un recién nacido. (Ig: @anabarbaramusic)

Desde el momento en que El Pirru reveló que su hijo José Emilio chantajeó a Ana Bárbara, quien lo había criado y educado tras la muerte de la actriz Mariana Levy, comenzaron a surgir polémicas en torno a la cantante y al joven sobre si era verdad la extorsión o no, pero ahora, en lugar de calmar un poco el conflicto, el muchacho dijo que la actual pareja de la intérprete de Lo Busqué maltrata a su hijo, ataques a los que ya respondió la famosa.

Hace unas semanas José Emilio aseguró que no trató de chantajear a quien fuera su figura materna por casi una década de su vida, sino que se distanciaron por unos problemas y diferencias que surgieron entre los dos; sin embargo, pidió perdón y mencionó que estaba interesado en retomar su relación con la artista.

Pero ahora el hijo de Mariana Levy hizo otras fuertes declaraciones en contra de Ana Bárbara. Lo que mencionó el joven fue que el motivo de su distanciamiento fue porque Ángel Muñoz, actual pareja de la cantante, comenzó a tratar mal a su hermano José María porque presuntamente no “podía salir de fiesta” ni hacer nada en su propia casa por temor a ser reprendido duramente.

: La cantante respondió ante los señalamientos de José Emilio sobre el presunto maltrato a sus hijos Crédito:TV Azteca

Después de que la intérprete de Bandido conociera las palabras, calificadas como ataques, que emitió su antiguo protegido ella se mostró triste, pero aún así respondió diciendo que “la ropa sucia se lava en casa” y que espera que pronto pueda reunirse con él para esclarecer múltiples controversias que han girado en torno a ellos.

Así lo comentó: “Así lo dejo, mi amor, hay cosas que no van, has escuchado que la ropa sucia se lava en casa, pues así es esto... yo prefiero esto guardarlo para nosotros y ya cuando tenga algo bonito que decir, se los juro que se los digo... todo pasa por algo y realmente todo también se va a saber, no hay nada oculto, no tenemos nada malo, ni nada bueno qué decir... cuando haya un comentario al respecto ya lo diremos”.

Una de las cuestiones que respaldaron las declaraciones de José Emilio fue que su hermano, el hijo de El Pirru con Ana Bárbara, pidió no vivir más con su mamá y se mudó con su papá, pero al respecto la cantante dijo que es una nueva etapa que él mismo solicitó, sin estar fundamentada ni relacionada con problemas entre ellos.

Ana Bárbara aseguró estar triste por el conflicto que vive actualmente con José Emilio. (Instagram/@anabarbaramusic)

¿Qué se dijo del presunto chantaje de José Emilio hacia Ana Bárbara?

Todo inició cuando José María Fernández, mejor conocido como El Pirru, reveló que el motivo del distanciamiento entre su hijo José Emilio y Ana Bárbara fue ocasionado porque el joven trató de chantajear a la cantante con difundir un material audiovisual que comprometía a la intérprete de La Trampa.

Tiempo después, el nieto de Talina Fernández salió ante los medios de comunicación a negar las acusaciones de su propio padre, pero por otra parte le pidió perdón a la artista, acto que levantó sospechas entre aquellos que conocían la polémica porque primeramente dijo que no había nada por lo que arrepentirse.

Apenas unos días después, en una entrevista al programa El Gordo y la Flaca, finalmente José Emilio aceptó que trató de extorsionar a Ana Bárbara porque estaba atravesando problemas económicos de los que no encontraba la manera de salir.

José Emilio confirmó intento de chantaje a Ana Bárbara. (@anabarbaramusic)

“Si me preguntas ahorita, yo estoy bastante arrepentido, porque Ana Bárbara siempre ha sido una persona bastante empática, bastante noble, bastante... bueno, ha sido una excelente mamá con nosotros y, sí, estoy arrepentido por haber hecho eso”, declaró José Emilio.