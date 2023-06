Ana Bárbara está destrozada; así se despidió de Talina Fernández: “Ya tenemos otro ángel en el cielo”

La intérprete de regional mexicano permaneció muy cercana a "La Dama del Buen Decir" porque cuidó a los hijos de Mariana Levy. Credito:IG@anabarbaramusic

En las últimas horas un sinfín de personalidades del medio artístico nacional y público en general han inundado las redes sociales con mensajes en memoria de Talina Fernández, querida periodista y conductora que durante más de 50 años de trayectoria rompió brechas generacionales con sus programas.

Entre las condolencias destaca una en especial publicada por nada más ni nada menos que Ana Bárbara. Y es que la intérprete de regional mexicano que construyó una amorosa relación con la Dama del Buen Decir no sólo porque impulsó su trayectoria artística, también porque cuidó a los niños que Mariana Levy tuvo con José María Fernández “El Pirru”. incluso, actualmente considera a Paula y Emilio como sus hijos.

Aunque Ana Bárbara terminó su relación con "El Pirru", conservó su convivencia familiar con toda la familia de Talina Fernández. (Foto: Twitter@Elizabet_hFrias)

“Te conocí con sólo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no sólo por lo guapa que estabas, si no por tu preparación e inteligencia!”, escribió la cantante.

“Quién me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor mas querido”, continuó.

Mariana Levy murió el 29 de abril de 2005;: dejó a tres niños fruto de sus romances con Ariel López Padilla (una niña de nombre María) y José María Fernández "El Pirru" (Paula y Emilio). (Instagram/@emiliolevyy)

La intérprete de Lo busqué terminó su mensaje con un eterno agradecimiento a Talina Fernández por todo lo que significó y seguirá significando en su vida. Finalmente, lamentó haber postergado una entrevista que habían pactado para su canal de YouTube.

“Sabes mi amada @talinafernandezoficial tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré si, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y mas allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descanse en paz la Dama del Buen Decir”, terminó.

Talina Fernández falleció a los 78 años de edad (Foto: Infobae México/ Jovani Fernández)

Pero eso no fue todo, Ana Bárbara acompañó su post con un video tipo collage donde recuperó algunos fragmentos audiovisuales de sus convivencias con la Dama del Buen Decir al comienzo de su carrera y terminó con unas palabras que grabó con voz entrecortada mientras iba conduciendo.

Es una noticia muy triste para mí porque saben que lo que representa en mi vida ese ser que ahora está en el más allá con el pedazo de su alma (Mariana Levy) y eso nos pasa a todos que amamos y queremos a Talina Fernández (...) recibimos puras cosas buenas de ella, siempre amor, respeto, cariño, apoyo cuando uno lo necesitaba.

Ana Bárbara considera a Paula y Emilio como sus hijos.(@anabarbaramusic)

La intérprete de música ranchera agradeció que varios medios de comunicación la buscaron para solicitarle una entrevista y explicó que prefirió externar sus condolencias desde sus redes sociales por su mar de sentimientos.

“Con el corazón en la mano les digo que me duele mucho, lo siento y ya tenemos otro ángel en el cielo. Les agradezco el interés pero saben que hay cosas que solamente se viven aquí en (mi corazón)”, comentó.

Como era de esperarse, las palabras de Ana Bárbara resonaron en redes sociales por su historia.

Hasta el momento se desconoce si la intérprete de música ranchera asistirá al funeral de la afamada periodista, pero todo indica que así será. Según contó Emilio Fernández durante un encuentro con medios afuera del hospital donde perdió la vida su abuela materna, se comunicó con su madrastra en cuanto se enteró sobre el estado de salud de Talina Fernández y desde el primer minuto ella hizo todo lo posible para apoyarlo.