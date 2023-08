Xóchitl Gálvez no se irá del Senado por estas razones

Xóchitl Gálvez estuvo de gira por el estado de Querétaro. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que no dejará su cargo legislativo en el Senado de la República, a pesar de haber incursionado en un proceso de selección interno con miras a las elecciones federales del 2024.

Te puede interesar: ¿AMLO tenía razón? Jorge Luis Preciado renuncia al PAN: “Proceso del Frente Amplio está cantado, es una simulación”

Al término de la reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que ha seguido con su trabajo parlamentario como es descrito en el calendario, por lo que no concuerda con las acusaciones en su contra.

La legisladora blanquiazul presumió que en la Comisión a la que pertenece ha sido una de las más competentes, y a la que actualmente ha entregado distintas iniciativas para trabajar. Indicó que mantendrá sus actividades como funcionaria hasta que se dicte una resolución legal en contra de esto.

La senadora del PAN permanecerá en la Cámara Alta Credito:TW@politicomx

“Yo mientras sigo en mi trabajo, sigo presentando iniciativas (...) si ustedes me ven aquí, es porque estoy trabajando, no se me puede atacar de que tengo un sueldo que no desquito, sí lo desquito”, afirmó la senadora.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez cuestionó recolección de firmas en el Frente Amplio por México: “No los veo en la calle”

Aclaró que la ley ha permitido que los senadores que se han registrado en el proceso de la alianza antes conocida como Va por México, sigan en su cargo, por lo que la ex alcaldesa de la Miguel Hidalgo aseguró que tiene contemplado acudir a las sesiones programadas para el próximo periodo ordinario de la Cámara Alta.

Gálvez Ruiz indicó que a pesar de haber pasado a la segunda etapa de la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que su agenda parlamentaría sigue en pie, y no tiene pensado dejar su cargo en un futuro próximo a pesar de que sus nuevos proyectos políticos podrían tomarle más tiempo,

Te puede interesar: Frente Amplio por México presentará a sus primeros finalistas rumbo a 2024

“Yo me estaría presentado el día primero de septiembre a la reunión ordinaria, e incluso ya tengo mi agenda bloqueada la reunión previa que va a ser en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, y el día 5 seguramente en la sesión de este periodo ordinario y por el momento yo no tengo pensado separarme”, indicó.

La panista no está conforme con el nuevo mecanismo del Frente Amplio por México (Cuartoscuro)

Cabe recordar que la senadora panista terminó con un periodo de giras para recolectar las 150 mil firmas requeridas por las dirigencias del Frente Amplio, para así pasar a la segunda etapa. No obstante, integrantes del Movimiento de Regulación Nacional (Morena) han solicitado que se retire de su cargo legislativo si ha decido incurrir en proceso.

Y es que, las dirigencias del partido guinda, han señalado que tanto Xóchitl Gálvez, como Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, vulneran normas electorales al seguir en sus puestos públicos y al mismo tiempo aspirar a una candidatura con miras a la presidencia de México.

Mario Delgado Carrillo, líder de Morena, en conferencias, ha comparado el proceso de la oposición con el del oficialismo, el cual señaló que, justamente para evitar malentendidos con la ley, todos sus aspirantes a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación se superaron de sus cargos.

El TEPJF respalda al Frente Amplio por México

De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) dio luz verde para que los presidenciables del Frente Amplio por México puedan seguir en sus cargos públicos y al mismo tiempo incursionar en el proceso de selección del PRI- PAN y PRD.

La sala discutió los procesos del Frente (Foto: Twitter/TEPJF_informa)

Los magistrados de la Sala Superior de TEPJF indicaron que no hay justificación legal para exigir la separación del cargo de los aspirantes internos, pues no se vulneran las normas electorales, como propone, a grandes rasgos, el proyecto de invalidez de la magistrada Janine Otálora.