Erika Buenfil contó por qué “ya se quería ir” de Pinky promise, programa de Karla Díaz

Karla Díaz y Erika Buenfil no lograron hacer buena mancuerna en Pinky promise y el público lo notó (Foto: Instagram)

Karla Díaz ha cobrado popularidad durante los últimos meses debido a que su programa Pinky Promise se ha posicionado como uno de los más populares en YouTube México, espacio donde de manera informal la también integrante de JNS platica con diversos invitados, realizan dinámicas y toman “pinky drinks”, bebidas alcohólicas preparadas para la ocasión.

Por el programa de Karla han desfilado diversas personalidades a lo largo de más de dos años y en la sala más rosa del Internet se han sentado creadores de contenido como Pepe y Teo, Wendy Guevara, Yosstop, Werever Tumorro y “Las envinadas”, pero también otras personajes de la pantalla chica, como Aislinn Derbez, Kalimba, Ari Borovoy y Erika Buenfil han acudido a contar anécdotas e intimidades.

Pero fue esta última quien se vio envuelta en la polémica en abril de este de 2023, pues tras su participación en Pinky Promise, algunos internautas criticaron su actitud “fría, distante y desesperada” durante su estancia en el espacio producido por Sensei Media.

Y es que Erika acudió al programa como invitada junto a Poncho de Nigris en marzo de 2021, sin embargo no se notó “mucha química a cuadro”. Casi dos años después, Karla Díaz fue cuestionada en el programa Karime Kooler sobre cuál había sido su invitado o invitada más difícil, y la conductora no dudó en contar que entrevistar a la protagonista de Marisol fue “muy incómodo” y que su actitud la hizo hasta llorar.

En el espisodio en cuestión también estuvo presente Poncho de Nigris (Foto: Instagram/@karladiazof)

“La sentí como que rápida, como que no estaba muy a gusto, como que se quería ir. Había un momento de que podían ir al baño y yo de ‘oigan, si quieren ir al baño’. (Erika respondió) ‘No, a mí me gustaría que esto ya acabara’”, recordó en el podcast.

Ahora, meses después de la declaración, la conductora de Pinky Promise habló al respecto a su paso durante la alfombra roja de los Premios MTV Miaw y dijo que pudo quedar en términos cordiales con Erika Buenfil.

“Lo que pasa es que ella traía una gente que no la manejaba correctamente, y al momento que fue invitada a Pinky Promise la estuvieron presionando mucho para que ya se fuera, y entonces hubo un comentario de ella que pues no venía precisamente de su persona, ¿no?”, comenzó a aclarar.

“De hecho a ella me la encontré hace un par de meses en Televisa y ahí nos abrazamos y hasta le dije: ‘¿Cuándo regresas a Pinky Promise?’’ Y ella me dijo que ya había cambiado de gente de su equipo que no la manejaba correctamente”, explicó la cantante.

La actriz declaró que se trató de un malentendido Crédito: Imagen TV

Por su parte, Buenfil también fue cuestionada al respecto en el mismo evento y por separado, y coincidió con lo declarado por la cantante de Dime que me amas.

“Yo creo que ella estaba con su programa. Lo hacía en su departamento y no sé por qué fue incómodo. También a mí me sorprendió lo que haya dicho. Al día siguiente me la encontré en Televisa y me dijo: ‘Se malinterpretó cómo lo dije’, pero ya lo aclaramos y estoy invitada para ir otra vez”, dijo la actriz de 59 años y también llamada “reina del TikTok”.

Buenfil atribuyó todo a un malentendido derivado de las actitudes de cada persona.

“Es que hubo malos entendidos, o tal vez nosotros de pronto estamos cansados y tenemos actitudes no con alguien, sino de que ya te quieres ir. ‘Mañana tengo llamado. Estamos en pandemia’, pero estamos bien”.

Buenfil aseguró que nada de lo que dijo a conocer Karla "es personal" (Foto: Instagram/@erikabuenfil50/@karladiazof)

Erika precisó que no tiene nada en contra de Karla y dijo: “Yo soy muy divertida, muy accesible. Estoy disfrutando este momento. Por eso dije yo, ‘qué raro’, pero no pasa nada”.