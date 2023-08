América vs Nashville: ¿Malagón se adelantó?, esto respondieron analistas deportivos

Repitieron un penal en donde señalaron que Luis Malagón se adelantó (Captura Twitter)

En una controversial eliminación de la Leagues Cup, América quedó fuera de los cuartos de final del torneo tras caer en ronda de penales ante Nashville. Con un marcador de 4 - 5 en penales fue como los de Coapa se despidieron del torneo que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Te puede interesar: América vs Nashville: ¿Dónde ver y a qué hora es el partido de Octavos de Final de la Leagues Cup?

Sin embargo, la eliminatoria de las Águilas estuvo plagada de críticas y controversias por el trabajo del arbitraje del partido, ya que el último penal de muerte súbita se repitió. Jugadores de Nashville pidieron que se revisara la jugada ya que acusaron que Luis Malagón estaba adelantado en la posición.

Pese a que tardaron unos minutos en solucionar la problemática, en redes sociales se desató un debate sobre la decisión final del árbitro y que cambió el final del partido. De inmediato aficionados así como analistas deportivos empezaron a debatir sobre si el portero de América no estaba en posición.

Malagón fue figura a lo largo de todo el partido, pero ese error le costó la eliminación de su equipo (Joseph Maiorana-USA TODAY Sports)

¿Por qué repitieron el penal que atajó Luis Malagón?

En el último cobro de la tanda de penales, Malagón detuvo el disparo de Jack Maher y el equipo ya estaba celebrando, pero aún no se había silbado el final del juego. El árbitro pidió que se volviera a cobrar el disparo pues confirmó que Malagón no estaba en la línea de la portería, con ayuda del VAR tomó la decisión.

Te puede interesar: América vs Nashville: así quedó la nariz de Sebastián Cáceres después de ser golpeado

Así que vino nuevamente Jack Maher y anotó, después vino la falla de Jonathan dos Santos y el gol de Lovitz.

¿Estaba adelantado Malagón?

Aunque algunos fanáticos acusaron de “robo”, analistas como David Faitelson, Luis García y más compartieron su punto de vista. Por medio de redes sociales defendieron la eliminación de Las Águilas, ya que expusieron que sí era un error del portero azulcrema.

El momento en el que Malagón se adelantó y no fue válido el penal (Captura Twitter)

Faitelson fue uno de los primeros en asegurar que el arbitraje acertó al repetir el último penal, y pidió que la afición se fuera a su casa a aceptar la derrota.

“Luis Malagón ha dejado de hacer contacto con la línea antes del impacto de Jack Maher… ¡Infracción! Para eso está el VAR. El América, eliminado. Punto. A llorar a casa”

En una segunda publicación en X (antes Twitter) reconoció que el cuerpo arbitral se tardó en ver el error y repetir el cobro, pero insistió que Malagón sí estaba delante de la línea. “No importa lo que hayan tardado los árbitros en Nashville. Al final, si hubo justicia, se justifica… Y se acabó. Unos pañuelos para el llanto americanista…”, señaló.

Esto dijeron los analistas del error de Malagón (Twitter/ @fersch_4)

Otro analista que también compartió su opinión y respaldó la eliminación de América fue Luis García. El exjugador americanista reconoció que no existe un debate sobre Malagón.

“Luis Malagón se adelantó, ahí no existe debate. Que se tardaron años en darse cuenta, eso es diferente. La regla se aplicó a carta cabal, tarde, pero se aplicó de buena manera”

Por su parte, Juan Guzmán Gasso —narrador de W Deportes— también dijo que no había error en la decisión del árbitro y en la repetición confirmó que Malagón se adelantó. Sin embargo sí cuestionó el modo en el que se tomó la decisión. “Pues no hay duda... Luis Malagón se adelanta... Procedimiento poco ortodoxo, pero reglamentario. @ClubAmerica no sufrió ninguna injusticia en la tanda de penales vs Nashville”, escribió.

Analistas defendieron la eliminación de América (Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Pero quien contrastó en opiniones fue el exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco, para él no había error en la posición de Malagón, así que consideró que no debió haberse repetido ese penal.

Te puede interesar: América vs Nashville: así fue la controversial eliminación de las Águilas en Leagues Cup

“Cuadro por cuadro Malagón está sobre la línea al silbatazo, da un brinco hacia el frente con ambos pies; sin embargo no se ve si el talón de la pierna derecha está tocando la línea y ataja el penal. Entiendo que el asistente a un costado de la portería y el VAR tienen otros datos y repiten el penal. Y después el cobro de Jonathan dos Santos sin palabras”, publicó.

También Fernando Schwartz comentó que “Más claro ni el agua” fue el error de Malagón. En una segunda publicación redactó lo siguiente:

“América se robó solo. Comenzó a pesar cuando entró Valdés. No tener manejo de partido tras el penal de Quiñones. No era buscar el tercero. Era enfriar. Se equivoca Fidalgo les empatan sobre la hora. El penal repetido es correcto. Porque no aceptar y buscar excusas con polémica barata. Se gana y se pierde. Se fallaron dos penales. A llorar al cuartito”