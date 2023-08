Sandra Cuevas amaga con romper alianza opositora: “Dejen de saborear la Cuauhtémoc, respétenme”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en conferencia de prensa. Foto: Captura de Pantalla

Tras acusar una “persecución política absurda”, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que continuará con su polémico “Operativo Diamante”, a pesar de la suspensión de cuatro servidores públicos relacionados con el retiro de enseres para “limpiar” la vía pública de la demarcación.

Te puede interesar: Diputada del PRI acusa que en Operativos Diamante, de Sandra Cuevas, participa el crimen organizado

Lo anterior, luego de que el jueves pasado la Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la Ciudad de México informó la suspensión temporal de los directores de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, de Protección Civil, de Mercados y Vía Pública y del encargado del despacho de la dirección general de Gobierno.

Mediante un comunicado, la dependencia argumentó la medida en razón de que no existen registros de algún procedimiento que sustente el retiro y destrucción de enseres colocados en la vía pública, la mayoría por comerciantes informales.

Te puede interesar: Hay trata de personas con niñas desde los 11 años en CDMX, denunció Sandra Cuevas en cumbre en EU

“Es importante señalar que al realizarse el retiro de estos enseres sin que medie un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, ni un procedimiento ajustado a lo establecido por la ley, se advierte que es ilegal la actuación de dichas autoridades, lo cual constituye una irregularidad administrativa, sin perjuicio de los delitos que puedan configurarse, de acuerdo con el Código Penal local”, refirió.

En medio de operativos para "cuidar" la imagen de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas inauguró una estructura que obstruye el paso en la vía pública

Cuevas responde: “Pónganse a trabajar”

En días pasados la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esther Silvia Sánchez Barrios, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la alcaldía Cuauhtémoc a abstenerse de continuar con la implementación del “Operativo Diamante”.

Te puede interesar: Sandra Cuevas presume a cerdito como mascota y usuarios le ayudan a nombrarlo: “Llámalo honestidad”

Esto, tras considerar que se violentan los derechos humanos de empresarios y trabajadores del espacio público bajo el argumento de “vigilar que se cumplan las reglas obligatorias para las actividades de comercio”.

Y es que el operativo para “devolver a los vecinos y vecinas una alcaldía segura” ha sido duramente criticado y las acciones tachadas como “abusivas” y “autoritarias”, pues mientras algunos ciudadanos aplauden la iniciativa, otros acusan que la alcaldesa se enfoca en pequeños comercios y no en locales con “privilegios” ubicados en zonas como las colonias Condesa o Roma.

Sánchez Barrios advierte que con el “Operativo Diamante” se “atemoriza a los comerciantes y se vulneran sus derechos humanos, así como los de la propia ciudadanía y personas en condición vulnerable”.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas demandó a sus colegas de la oposición, de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional que la respeten y no dejen de “saborear” la Cuauhtémoc; de lo contrario, advirtió, se acabaría la alianza “Va por México”.

“No se confundan, no quieran jugar. No porque sea nueva, porque lleve dos años dentro de la política quieran pasar por encima mío, porque he demostrado ser oposición y estar con la alianza en todo. Es la primera vez que lo digo, y lo digo con respeto: respétenme, o va a haber un rompimiento en la alianza”, amagó.

Desde su despacho, justificó su demanda al afirmar que “yo respeto sus demarcaciones, yo respeto la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes, y he demostrado ser la verdadera oposición”.