Jorge Losa hizo enojar a Ferka al confesarle que la ve como a su mamá

Jorge Losa confesó que vio en Ferka una figura materna (Vix/Instagram @ferk_q)

Jorge Losa hizo pasar un incómodo momento a Ferka durante una post gala de La Casa de los Famosos al confesarle que llegó a verla como algo más que su novia.

El español, quien ahora mantiene un romance con María Fernanda Quiroz tras ser el penúltimo eliminado del reality, confesó que dentro del programa comenzó a ver a su entonces compañera como una figura materna.

Su comentario sorprendió tanto a Ferka como a Mauricio Garza y Cecilia Galliano, pues la pregunta que hicieron sólo fue qué sintió cuando la actriz fue expulsada.

El español confundió a Ferka y Cecilia Galliano al confesarles cómo vio a su actual novia dentro del reality (Vix)

“Dentro de la casa nos pasa una cosa muy rara, que es que nuestro subconsciente adopta los roles de las mujeres porque yo la verdad en mi vida he tenido a mujeres como mi mamá y mis abuelas (...) de repente, ella (Ferka) a parte de ser mi amor, a parte de eso... empiezas a encontrar en una figura de una mujer a tu mamá también”

Todos los presentes en la post gala guardaron un silencio incómodo porque no sabían cómo reaccionar a las palabras de Albacete. Cuando finalmente hablaron, Cecilia le dijo: “No, no, espérate”.

Ferka inmediatamente le pidió que “cancelara” sus declaraciones porque en redes sociales lo criticarían por hablar de esa forma de ella. Pese a eso, él continuó.

"Albacete" dijo que Ferka tomó el rol de su mamá dentro de La Casa de los Famosos Crédito: Televisa

“Empiezas a ver a encontrar a tu mamá, empiezas a encontrar a tu abuela, entonces empiezas a encontrara a esa figuras que son tan importantes en tu vida, que son valiosas para ti dentro de la casa y te las empiezas a sacar, te empiezan a partir tu alma porque, de algún modo, también estaban ellas ahí contigo”, dijo Jorge intentando explicar lo que estaba diciendo antes.

Losa continuó y aseguró que “no quiero decir que seas mi mamá, claro que no”. Ferka, para este punto, ya le había soltado la mano a Jorge y le respondió: “Yo prefiero quedarme con el amor”.

La conversación tuvo que detenerse en ese momento porque el programa ya había llegado a su fin.

Los dos integrantes de LCDLF al principio negaron tener un romance, pero hoy ya viven juntos (Vix)

En redes sociales, este momento se volvió viral ya que las declaraciones de Jorge llamaron la atención del público. Algunas reacciones de internautas fueron:

“Se cayó en lo romántico al decirle a Ferka que miraba a su abuela en ella... me atasco de risa...”, “Que fuerte declaración, un poco de dignidad”, “Jajaja el Albacete siempre regándola”.

El comienzo del romance entre Jorge Losa y Ferka

Desde mucho antes de entrar a La Casa de los Famosos, María Fernanda y Jorge ya mantenían una estrecha amistad gracias a que fueron pareja en Las estrellas bailan en Hoy.

Desde el primer beso, la pareja fue criticada por supuestamente sólo querer llamar la atención (Captura de pantalla/Instagram)

Los dos actores iniciaron un romance que no llegó a formalizarse hasta que él fue expulsado del programa, es decir, hace unos días.

Dentro del reality, comenzaron a demostrar que querían algo más que una amistad, al punto en que durmieron juntos en varias ocasiones y también se besaron.

Parte del público los criticó porque aparentemente, su relación no era real. A su salida de La Casa de los Famosos, Jorge confesó que no eran novios, pero él sí pretendía preguntarle a Ferka si quería iniciar un noviazgo con ella.

(Captura de pantalla/Vix)

“No somos novios, es una realidad, para que no empiecen con que me está negando... No somos novios porque no me lo ha pedido”, mencionó por su parte Ferka.

Ahora la pareja ya asiste a las galas y otros programas juntos, como una pareja, inclusive Losa dijo que ya viven bajo el mismo techo. Desde inicios de este año, los actores ya habían sido vistos juntos.