Niurka amenazó con golpear a la Barby Juárez si “toca” a Emilio Osorio

La cubana aseguró que si a la boxeadora "se le ocurre" tocar a Emilio, entonces se las verá con ella. (Ig: niurka.marcos) (Fb: La Barby Juárez)

Niurka es conocida por sus insultos, críticas y quejas que dice de manera constante, especialmente ahora que opina sobre lo que le molesta y considera injusto dentro de La Casa de los Famosos, pero nunca había llegado al grado de amenazar con actos violentos a alguien, pero eso acaba de cambiar, pues aseguró que no le interesa si La Barby Juárez es boxeadora porque la va a golpear en caso de que “le toque un solo pelo” a su hijo Emilio Osorio.

Te puede interesar: ¿Nepo baby? Nicola acusa que Emilio Osorio está en La casa de los famosos por su papá

Estas advertencias por parte de la cubana surgieron unos días después de que la campeona mundial de boxeo declarara, después de tomarse algunas copas de más, que nunca había estado con una persona más joven que ella y por eso “le traía ganas” a Emilio Osorio.

Por si las amenazas de agredir a la Barby fueran poco, la vedette también reveló detalles de cómo lo haría, lo que le valieron críticas fuertes por parte de los seguidores del reality show. Ella confesó que no está loca como para enfrentar a la boxeadora de frente sino que lo haría de espaldas, la atacaría sin que se diera cuenta y una vez que la tuviera en el suelo le pondría “el tacón en la cara”, esto fue lo que dijo:

Niurka aseguró que golpeará a la boxeadora si "toca" a Emilio. (Tw: @MomentosDeLCDLF)

“Sabe perfectamente que a Emilio me lo toca y me vale ver** que sea boxeadora porque no la voy a agarrar de frente, la voy a agarrar sorprendida y de espaldas a la pen***a para tirarla por los pelos para el piso y enterrarle el tacón en la jeta”, amenazó Niurka.

Te puede interesar: Bárbara Torres humilló a La Barby Juárez y fue criticada: “Que fea”

También pidió a Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, que pusiera un alto a Mariana La Barby Juárez, a través de La Jefa, porque “ya era suficiente” de las presuntas agresiones físicas que la boxeadora tuvo contra Nicola, especialmente en la última prueba donde el peruano obtuvo el ticket dorado logrando así el pase a la final.

“Aquí va otro detalle... yo voy a ver cuando Rosa María le llame la atención a La Barby para que deje de agredir a Nicola... a ver cuando la productora lo hace... llámala a confesionario para que deje de agredirlo, ya es la tercera prueba, evidencia que tenemos de que agrede físicamente a Nicola, aparte de sus amenazas del gancho al hígado (que hizo a Sergio Mayer)”, declaró la mamá de Emilio Osorio.

Niurka aseguró que no le importa que la Barby Juárez sea boxeadora. (Mariana Barby Juarez/ Cuartoscuro)

Por el momento la productora ni los organizadores del reality show del momento han emitido una respuesta hacia los señalamientos y amenazas de Niurka Marcos, ni tampoco se espera que exista una contestación porque no ocurrió cuando llegó a tacharlos como fraudulentos, en cambio, y para sorpresa de todos, ha sido invitada a las galas de La Casa de los Famosos México.

Te puede interesar: Ana María Alvarado aseguró que en LCDLF está “todo planeado”

Algunos de los seguidores de la propia vedette cubana la tacharon como “cobarde” por amenazar con atacar a la Barby Juárez por la espalda lo que consideraron como una agresión “a traición”.

“Aparte de ridícula y hocicona, traicionera. Como que de espaldas mamita?? De frente y en la cara”, “Qué vergüenza me daría que ella fuera mi madre en serio que horror que vibra tan pesada”, fueron parte de los comentarios que recibió la también actriz.

Seguidores de Niurka consideraron que era "una cobarde" por amenazas de atacar a La Barby por la espalda. (Captura)

Niurka aseguró que la culpable del presunto abuso a Nicola es Wendy y no Sergio

El presunto abuso sexual en contra de Nicola Porcella por parte de Wendy Guevara y de Sergio Mayer desató un gran número de críticas hacia los dos integrantes mexicanos del Team Infierno que fueron partícipes en la agresión al peruano.

A pesar de que muchos señalamientos recayeron en el exdiputado, Niurka consideró que la verdadera culpable del abuso hacia Nicola era Wendy porque ella le quitó la ropa dejándolo desnudo en el suelo.