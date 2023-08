Amigo de Nicola habló sobre el presunto abuso de Sergio y Wendy: “Si fuera mujer sería un escándalo”

Wendy Guevara y Sergio Mayer sometieron a Nicola Porcella para desnudarlo. (Captura: Vix)

La Casa de los Famosos México ha sido un reality show rodeado de momentos polémicos y controversiales que han superado las paredes del lugar donde ocurre el concurso televisivo, pero, sin duda, uno de los más escandalosos fue cuando presuntamente Sergio Mayer y Wendy Guevara abusaron sexualmente de Nicola al desnudarlo sin su consentimiento, arrojarle crema en los glúteos y amenazarlo con insertar un cepillo de dientes dentro de su cuerpo por la fuerza.

Las acciones de los dos integrantes del Team Infierno sobre su compañero desataron múltiples críticas de famosos como Erika Buenfil, pero no todo estuvo en contra, sino que algunos defendieron el suceso como lo fue el caso de Niurka quien aseguró que si había un culpable era la influencer y no el ex Solo Para Mujeres, concluyendo que se trataba de una campaña “de desprestigio” sobre el actor y productor.

Pero faltaba que hablara alguien cercano al peruano y que pudiera dar un punto de vista más certero sobre cómo se tomó el presunto acoso derivado de la personalidad que tiene Nicola Porcella. Agustín Fernández, uno de los mejores amigos del integrante de La Casa de los Famosos dijo que si eso le hubieran hecho eso a una mujer, entonces sería un escándalo.

El amigo del peruano aseguró que la "broma" sí "se pasó un poquito" Crédito: Imagen Entretenimiento

Esto fue lo que dijo: “Es un tema complejo para tratar, es una broma, pero se pasaron un poquito... no considero que sea un abuso, pero si fuera una mujer sería un escándalo, pero bueno es parte de la personalidad de Nicola, que bromea con todo el mundo... pero se pasaron un poco con la broma.. sobre todo Sergio... eso de que le abrió el trasero y le tiró crema ya no va, se pasó un poco...”.

Agustín Fernández subrayó que al igual que Nicola, todos deberían dejar pasar la “broma” para que no pase a mayores y que debería quedarse como un hecho que a algunos le causó risa, pero sin contemplar la parte donde Sergio Mayer intentó introducir un objeto por la fuerza dentro del cuerpo de su amigo peruano.

Amigo de Nicola Porcella descartó que sea “el más odiado de Perú”

Otro de los temas que rodean a Nicola Porcella son los que tienen relación con su pasado antes de La Casa de los Famosos México cuando vivía en su país natal: Perú. Fue el mismo hombre andino quien compartió en el reality que una ocasión grabaron una llamada que presuntamente hizo su exnovia con alguien más donde dice que el integrante del Team Infierno era un abusador y violentador durante su relación, lo cual nunca pudo comprobarse.

Nicola Porcella tiene el apodo de "el más odiado del Perú" por hechos que no pudieron comprobarse.

Estas acusaciones fueron suficientes para generar un escándalo que ocasionó que los medios de comunicación del país andino difundieran la supuesta llamada causando que fuera agredido por los que antes eran sus fanáticos, esto concluyó en uno de sus apodos: el más odiado del Perú.

Sin embargo, el mismo amigo de Nicola, de nombre Agustín Fernández, reveló que no era verdad que el participante de La Casa de los Famosos México fuera despreciado en su país natal, sino que era muy querido por las personas que siempre creyeron el él y que no se dejaron llevar por lo que se decía en la prensa. Esto fue lo que declaró:

“No, no, nada de eso, yo viví en Perú con él, estuve tres meses trabajando, él me llevó a muchos lugares y comprobé que la gente lo ama, allá la gente lo quiere mucho, salíamos a todos lados y la gente ni paraba de gritarle Nicola, Nicola... que tuvo mala reputación por una fiesta que pasó medio raro, pero no las personas lo aman, fue un mal entendió pero salió todo aclarado”.