La Barby Juárez confesó ser ninfómana: “Lo necesitaba para sentir amor”

La boxeadora, entre copas, se sinceró con Emilio Osorio tras considerarse ninfómana. (Captura: Vix)

Mariana La Barby Juárez es considerada como una de las contendientes de La Casa de los Famosos que menos contenido dan y temas de conversación tienen dentro del reality show por lo que es tachada como una de las más débiles del concurso televisivo, pero ahora se dedicó a demostrar que sí puede causar polémica y controversia al declarar que es ninfómana y que le “tiene ganas” a Emilio Osorio.

Normalmente las fiestas que se realizan todos los viernes en el programa de televisión causan conflictos dentro del reality show y se vuelven temas de conversación para la gente que los sigue y hasta para los medios de comunicación. Esta ocasión, después de varias copas y cervezas, fue la boxeadora quien sorprendió a todos los integrantes que estaban alrededor de una mesa conversando.

Y es que la mayoría de ellos bromeaba cuando, al borde del llanto, la Barby Juárez confesó sentirse una mujer ninfómana porque el tener relaciones sexuales con otros hombres era la única forma en que “sentía amor”. Asimismo contó que sentía un vacío y era la única forma que en el pasado tenía para “llenarse” a sí misma. Esto fue lo que declaró:

La boxeadora aseguró que tenía la necesidad de sentir amor

“Fui ninfómana porque yo sentía un vacío cuando tuve muchas pérdidas... ninfómana no es de que quiera tener siempre sexo, sino que es sentirse vacía... queremos complacer... me hacían sentirme sucia... me hacían sentir mal, entonces me pregunté por qué tenía esa necesidad de llegar el momento de invitar a alguien a tener intimidad... porque necesitaba sentir como si fuera su amor”, declaró.

Como respuesta fue Sergio Mayer quien la cuestionó sobre la razón por la que se sentía culpable por esto si ya había superado su problema y todo fue gracias a Dios, declaración que había dado la boxeadora momentos antes, palabras a las que se sumó Wendy Guevara para externar su apoyo.

Mariana La Barby Juárez continuó con su relato y precisó que sólo había estado con personas que ella así lo había permitido, descartando, sin que nadie se lo preguntara, que alguno de ellos hubiera tratado de abusar o incluso que sufriera algún tipo de violación.

La boxeadora agregó estas palabras: “El parteaguas de todo esto fue cuando alguien me intentó agredir... no quería yo... pero después llené ese vacío que sentía con Dios... es el único que me hace sentir esa tranquilidad que necesitaba”.

Barby Juárez dijo que se salvó gracias a Dios, [Instagram/Barby Juárez]

Barby Juárez confesó que le “tiene ganas” a Emilio Osorio

Si la declaración de una supuesta ninfomanía no era suficiente para una sola noche, Mariana La Barby Juárez dijo, para sorpresa de todos, que uno de los integrantes de La Casa de los Famosos lo atraía sexualmente por su edad. Wendy la cuestionó uno a uno sobre si era Poncho de Nigris, Sergio Mayer o Nicola Porcella pero resultó que el elegido por la boxeadora era Emilio Osorio, de 20 años de edad.

La Barby Juárez aseguró que se "le antoja" Emilio Osorio

Jorge Losa, el albacete, reaccionó sorprendido y sin saber qué decir al respecto pues mencionó que la diferencia de edad entre ellos era mucha, de más de 20 años, por lo que podría ser hasta su mamá, en cambio la atraía físicamente.

Justamente fue la diferencia de años entre los dos lo que se le hacía atractivo a La Barby Juárez porque confesó que nunca había estado con un hombre menor que ella y eso la “emocionaba”.

“Es que nunca he estado con alguien más grande que yo... más grande... más chico que diga, me gustan los chavitos, pero no es que sea mala onda porque sé que.. o sea pero no... pero debe ser aguantador, que mínimo sean 3 o 4 porque si no ya me aburrí”, mencionó la boxeadora.