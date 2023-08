CJNG invitó a unirse a sus filas en Michoacán: “La cobija está grande y caben todos”

Cientos de sicarios que trabajan para "Chito Cano" aparecieron en un video Crédito: Twitter@All_Source_News

A través de un vídeo, miembros fuertemente armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) invitaron a habitantes de algunas regiones de Michoacán a unirse a sus filas, asegurando que hay espacio para todos.

Te puede interesar: Incautaron arsenal bélico al CJNG en Zitácuaro, Michoacán

En la grabación difundida en días pasados, dos sujetos con armas largas, uno de ellos con un chaleco con el estampado “C.J.N.G”, enviaron un mensaje a los pobladores de La Huacana, Nueva Italia y Zicuirán.

Tras identificarse como miembros de una célula operada por “Chito Cano”, destacaron que estaban respondiendo a la “gente inocente del pueblo” que les pidió ayuda para enfrentar a “El Migueladas”, también conocido como “El Señor de Zicuirán”, supuesto líder delincuencial que principalmente opera en Zicuirán, identificado como Miguel Ángel Gallegos Godoy.

“Este llamado es para toda la gente inocente del pueblo que nos pidió apoyo. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandado por el jefe ‘Chito Cano’ (...) vamos a poner nuestras vidas por liberar nuestros pueblos de todos los pistoleros de ‘Migueladas’”, dijo uno de los miembros.

Te puede interesar: Detuvieron al alcalde de Matehuala por presuntos vínculos con el crimen organizado

“Estamos atendiendo su llamado; de la gente que ya no soporta a ‘El Migueladas’ y toda su bola de lacras. Queremos apoyar al pueblo, no nos metemos con la gente inocente, ni tampoco con el Gobierno”, aseguraron.

“Todos los que puedan y quieran participar con nosotros, tienen la intención y si se pueden alinear con nosotros, son bienvenidos ¡Aquí la cobija está grande y caben todos!”

Imagen de archivo de miembros del CJNG (Foto: Twitter/@LPueblo2)

No obstante, advirtió que no son bienvenidos “El Cachis”, “Calacho”, “Ahijado de Lombardía”, “Salas” y “Migueladas”, a quienes acusó de haber lastimado a su familia (aunque no mencionó detalles sobre los sucesos).

Te puede interesar: AMLO cuestiona a la DEA por cifra de operadores en CJNG y CDS: “¿Cuáles son las pruebas que tienen de ello?”

Advirtió a “Migueladas” que iniciará una guerra en su contra y lo incitó a tener un enfrentamiento cara a cara, en lugar de mandar a sus aliados. “El problema es con usted, no con su gente, salga al topón hijo de **, igual que todos los que mencioné”.

Al finalizar el mensaje se observaron decenas de miembros del CJNG, todos con ropa táctica y fuertemente armados, gritando sus saludos y porras a “Chito Cano”. Asimismo se aprecia en las imágenes que detrás de los sujetos hay varias camionetas que podrían ser “Monstruo”, las cuales cuentan con blindaje artesanal y modificaciones para usarse en enfrentamientos armados.

"Vamos con todo contra El Migueladas, Los Viagras y El Tena", dijeron miembros del CJNG en semanas pasadas (Foto: Twitter/@war_noir)

“El Migueladas” presuntamente surgió como un líder de autodefensas locales para hacerle frente a los actos criminales de Los Caballeros Templarios, por lo que tuvo conflictos con Nazario Moreno, alias “El Chayo” y Enrique Kike Plancarte Solís.

En el 2013 tuvo lugar una disputa entre Plancarte con “El Migueladas”, así como una negociación entre Gallegos Godoy con José Manuel Mireles, para que el grupo de autodefensa avanzara hacia los municipios de La Huacana y Churumuco, bajo su control.

No obstante, actualmente es considerado como un presunto criminal que opera en Zicuarán, extorsionando a pobladores y uno de los que tienen mayor poder en el trasiego y producción de drogas en la región.

Kike Plancarte, lo habría introducido a la fabricación de metanfetaminas o cristal, actividad que continuaría realizando hasta estos días.