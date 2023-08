Capi Pérez recordó que Rocío Sánchez Azuara se enfureció por parodia y lo citaron “los altos mandos”

El Capi Pérez ha realizado parodias de distintas figuras del entretenimiento (Foto: Instagram)

Conocido por su sentido del humor que ha sido calificado como irreverente, el comediante Carlos Alberto Ibarra Pérez, identificado entre el público como El Capi Pérez, también se ha distinguido en sus programas de TV Azteca por expresar su opinión, sea cual sea, directamente frente a las cámaras y sin importar las consecuencias que sus dichos pudieran traerle.

El actual conductor de Venga la alegría recordó en una reciente charla con la drag queen Turbulence y la “mascotidrag” Burrita Burrona que alguna vez fue involucrado en un “chisme de oficina” -temática de la emisión del programa de YouTube- por parte de la presentadora Rocío Sánchez Azuara.

Y es que el también titular de La resolana narró que una de sus conocidas parodias cómicas disgustó a la conductora de Acércate a Rocío, por lo que ejecutivos de TV Azteca le solicitaron que enfrentara a la presentadora de 60 años.

Fue cuando Burrita Burrona le cuestionó al Capi Pérez si se había visto involucrado en algún chisme de oficina dentro de la televisora presidida por Ricardo Salinas Pliego, cuando el comediante y standupero recordó su fallida parodia de la famosa.

“Yo estuve involucrado en un chisme, una vez hicimos una parodia, ya ven mis parodias cotorronas, cero llevadas, hice una parodia de una señorona, Rocío Sánchez Azuara, a quien le mando un respeto y un beso, son cosas de la vida”, inició el comediante de 36 años.

La conductora se molestó por una parodia del comediante Crédito: YT/TURBULENCE DRAG QUEEN & BURRITA BURRONA

Tras ello explicó que una imitación de los famosos talk shows de Rocío no fueron del agrado de la conductora nacida en Tamazunchale, San Luis Potosí, por lo que las autoridades de la televisora lo citaron a un careo para arreglar la situación. “A la señora no le gustó mi parodia y no tiene nada de malo que no le guste, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo”.

“Ahí me dijo lo que me merecía y soporté, entonces ya no volvimos a hacer más parodias de ese programa. Eso fue hace como 4 o 5 años de ese programa”, recordó el también youtuber, quien ya cuenta con 13 años dentro de la televisora del Ajusco, dado que comenzó su trayectoria en TV Azteca Aguascalientes.

Cabe recordar que Sánchez Azuara ha sido presentadora desde hace al rededor de 20 años de programas del formato talk show, donde se exponen asuntos sociales y problemáticas familiares, programas que han sido objeto de polémica y de especulaciones respecto a la legitimidad de las situaciones y las personas que ahí se presentan.

El video donde el comediante hace mancuerna con las drag queens mexicanas ha cobrado popularidad y al momento ya cuentra con más de 300 mil reproducciones.

Rocío habría solicitado que en adelante no se realizaran parodias de su imagen (Foto; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images)

La anécdota compartida por el influencer generó múltiples comentarios en las redes sociales, pues mientras una parte del público ha aplaudido que Rocío Sánchez Azuara defienda su imagen y trayectoria para no caer en ridiculizaciones en los sketches del cómico, otros se preguntan cuál es la magnitud del poder de la conductora, al grado de poder acceder a un encuentro privado con los ejecutivos de la televisora, la segunda más importante en el país.

Así mismo, este hecho ha provocado que algunas personas consideren que no se debe limitar la creatividad ni la libertad de expresión de los comediantes y comunicadores.

En tanto, el Capi Pérez ha sido fiel a su estilo de realizar comedia que puede resultar agresiva para ciertas personas, o personajes aludidos en las parodias, sin embargo, el conductor ha sido claro respecto a su estilo. “Desde que empecé a hacer La resolana tuve un compromiso, sin importar a quién incomodo o de que me haga enemigos”, declaró alguna vez.