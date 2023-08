Luis Miguel ya tenía interés en Paloma Cuevas desde hace más de 20 años: “Mujer bellísima”

La pareja ha sido captada en España y México (Foto: Archivo)

Luis Miguel y Paloma Cuevas han estado en medio de los reflectores desde que su romance se ha ventilado en los medios de comunicación, pues aunque no han sido frontales respecto a ello, se les ha visto en distintas ocasiones compartiendo tiempo como una pareja.

Es el caso de la reciente visita que los famosos realizaron a Los Cabos, en Baja California Sur, donde fueron vistos cenando tranquilamente en un restaurante de la localidad, esto antes de que el intérprete comience su gira de conciertos, que tiene prevista iniciar el próximo viernes 3 de agosto de este 2023 en Buenos Aires, Argentina.

Mientras “El sol” se encuentra en territorio mexicano, una de las mujeres del medio artístico con quien tuvo un acercamiento amoroso confirmó que hace más de dos décadas el famoso cantante ya había mostrado interés por Paloma Cuevas, a quien consideraba “muy hermosa”.

Y es que Luz Elena González destapó que desde que ella salía en plan romántico con Luis Miguel, el famoso intérprete siempre le comentó que se sentía atraído por Cuevas, por lo que desea que la pareja siempre sea muy feliz.

Luis Miguel fue captado recientemente en Baja California Sur (Captura de pantalla/Instagram @quienmx)

“En algún momento, yo conocí a Micky, tuve la oportunidad de compartir con él y en algún momento cenamos un par de veces con Paloma y Enrique Ponce en esa época, o sea hace más de 20 años”, recordó la actriz y conductora en un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La famosa compartió que el intérprete de Por debajo de la mesa siempre tuvo su atención en la diseñadora española, incluso desde antes de que se convirtiera en su comadre cuando tuvo hijos con Aracely Arámbula.

“Y siempre me dijo ‘¿verdad que es una mujer muy hermosa, muy elegante , muy sofisticada?’, y le dije ‘sí claro, es una mujer preciosa’, y claro, obviamente verlos ahora juntos no me parece extraño porque ella está soltera, él está soltero y él desde esa época, hace tantos años, me había expresado que le parecía una mujer bellísima”, recordó.

La actriz de telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y Mi fortuna es amarte fue cuestionada sobre si será invitada a la hipotética boda de Luis Miguel y la diseñadora española, y así contestó:

“Obvio no, no sé si va a haber boda, yo hace muchos años que no tengo contacto con él y soy una fan más de su música”

Fue en 1998 cuando la actriz y "el Sol" vivieron un breve amorío en Acapulco (Foto: Instagram@luzelenaglezz)

Así mismo, la actual conductora de TV Azteca prefirió no opinar respecto a la convivencia de Luis Miguel con las hijas de su pareja, esto bajo el contexto de las críticas que ha recibido “El sol” por presuntamente no mantenerse cerca de Miguel y Gabriel, los hijos hoy adolescentes que procreó al lado de Aracely Arámbula.

“La verdad es que no podría opinar de algo que desconozco, creo que eso sólo lo saben Aracely y él, son cosas muy íntimas, y tampoco puedo opinar porque a lo mejor lo hemos visto así en fotos, que convive (con las hijas de Paloma), pero no sé acá (con Aracely) por qué no sucede, no sé, yo lo respeto mucho y lo que espero es que los seres humanos sean felices, todos en general, que logren en este camino de la vida lograr esa felicidad, estabilidad y que vivan contentos esta vida que sólo es una”, expresó Luz Elena.

González se ha expresado positivamente acerca de Luis Miguel, y sobre el amorío que vivieron hace años, lo recuerda como un bello episodio en su vida.

“Es un hombre súper caballeroso, le gustan los vinos, la buena comida, es un buen anfitrión, es muy cortés”, expresó alguna vez.