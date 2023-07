Maryfer Centeno condenó la agresión a Nicola en LCDLF: “Moralmente cuestionable”

Para la grafóloga, la situación "rompió" al Team Infierno (Foto: Instagram)

La casa de los famosos México continúa dando de qué hablar y en esta ocasión la controversia alcanzó a Sergio Mayer pues el actor cometió un acto de presunta agresión sexual contra uno de los habitantes, el peruano Nicola Porcella.

Y es que después de la fiesta llevada a cabo el viernes 28 de julio, los integrantes del Team Infierno se vieron envueltos en la polémica, pues entre Sergio Mayer y Wendy Guevara derribaron a Nicola, le bajaron la ropa interior hasta las rodillas y el ex diputado le untó crema en los glúteos.

Por su parte, el actor y modelo forcejeaba y, entre risas, les pedían detener la bochornosa situación que provocó una gran indignación entre el público y muchas personas calificaron el acto como una agresión sexual.

El tema continúa en tendencia en las redes sociales y algunas personas han pedido a la producción del reality show de Televisa Univisión que se tomen las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir un caso como ese, además de que se castigue a los “agresores”.

Nicola Porcella fue víctima de agresión en ‘La Casa de los Famosos’ por parte de Sergio Mayer. (Canal 5)

Por su parte, la grafóloga Maryfer Centeno expresó su opinión en uno de sus acostumbrados videos y calificó la situación como “moralmente cuestionable”.

“A mí no me gustó lo que hizo Sergio Mayer, pero yo no tengo poder”, expresó la comunicadora en su canal de YouTube. Y es que para Centeno el “team infierno” se vio perjudicado pues sus miebros llevaban una convivencia cordial que ahora se vio empañada con penoso episodio que dejó a Nicola Porcella en total vulnerabilidad ante las cámaras del programa.

“Durante semanas El Team Infierno había sido una tendencia positiva, era el reflejo de lo que podemos hacer cuando nos unimos como colectividad, pero lo sucedido con Nicola...”, expresó la especialista, “es un reflejo de lo que llama la atención”.

“No sólo es moralmente cuestionable y es digno de una revisión, de una reflexión como sociedad. ¿Es el equipo que queremos ver? Que nos represente y es que el nivel de audiencia es un reflejo de que nos gusta”, invitó a reflexionar la especialista en análisis del lenguaje corporal y no verbal.

Maryfer Centeno ya ha analizado diversas situaciones sucedidas al interior de la famosa casa (fotos: Tiktok/maryfercentenom//Vix)

Respecto a que si considera que Sergio Mayer deba ser sancionado por las autoridades, Centeno explicó que ella no tiene la potestad para determinar eso ni tampoco la producción de La casa de los famosos México.

“No se si vaya a pasar algo en el programa. La producción sí puede sancionar cuando una conducta está fuera de sus reglas. La Casa de los Famosos sólo tiene el poder de lo que pasa en el reality show, pero no fuera de”, explicó.

Cabe destacar que la agencia de representación artística de Nicola Porcella ya se pronunció al respecto del caso y a través de Twitter comunicó que ya se encuentra tomando cartas en el asunto.

“Estamos en ello desde temprano. Ya se está actuando con los encargados. Ya estamos tomando cartas en el asunto”, se lee en la cuenta de “Luna Agency”.

Sergio Mayer realizó un acto considerado como "agresión sexual" contra Porcella (Foto: Instagram)

Sin embargo, Maryfer Centeno expresó que la agencia de representaciones que maneja la carrera del peruano no tiene la posibilidad de proceder legalmente contra Sergio Mayer, pues el único que tiene esa potestad es el propio modelo y actror.

“Ahora, la agencia ya salió a hablar que lo iban a demandar, pero no, la persona que tiene que hacer ese acto legal es Nicola Porcella y tiene que haber pruebas. El problema de la producción de La Casa de los Famosos es que ellos no pueden hacer nada en contra de Sergio Mayer porque no se pueden exceder al programa “, dijo la especialista en su transmisión.