Livia Brito confirmó su separación de Mariano Martínez

Livia Brito y Mariano Martínez estuvieron juntos desde 2019 hasta febrero de 2023 (Instagram/@liviabritopes/@yosmimariano)

Tras varios rumores y un evidente alejamiento en redes sociales, la actriz Livia Brito y el nutricionista Mariano Martínez confirmaron su ruptura, la dupla de famosos sostuvo un romance entre 2019 y 2023.

Aunque no revelaron ningún detalle sobre los motivos para separarse, pidieron a la opinión pública que respetaran sus vidas privadas, de acuerdo con el comunicado que publicó la actriz de la telenovela La Desalmada (2021), ambos decidieron poner fin a su noviazgo desde principios de 2023.

Además, las fotografías y videos en los que posaban juntos ya no están disponibles en ninguna de sus cuentas de Instagram o TikTok, este fue el mensaje que se pudo leer este 31 de julio en el perfil de Livia Brito:

Así anunció Livia Brito su ruptura (Instagram/@liviabritopes)

“Por medio de la presente, haremos del conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo”, en la imagen de fondo blanco también especificaron que siguen teniendo una relación cordial aunque no sean novios: “Ya no somos una pareja sentimental pero aún nos tenemos cariño y respeto.”

“Agradecemos al público y a los medios de comunicación su comprensión ante esta situación, ya que no hablaremos más del tema. Todo nuestro cariño y agradecimiento: Livia Brito y Mariano Martínez”, concluyó el mensaje.

No hay ningún comentario en dicha publicación de Instagram porque Livia Brito decidió restringir dicha opción, dejando entrever que no quiere recibir opiniones por parte de fans sobre su decisión.

Livia y Mariano solían compartir todo tipo de momentos románticos en sus redes sociales, pues compartían constantemente sus selfies y retratos a lo largo de sus viajes uno de ellos fue a Escocia, además de que también se unían a divertidas tendencias de TikTok, como “Explica lo que te molesta de tu pareja”.

Livia Brito, Mariano Martínez y el escándalo con un paparazzi

La dupla solía mostrar de esta forma su amor en redes sociales Crédito: (Instagram/@liviabritopes/@yosmimariano)

En junio de 2020, la pareja fue señalada por supuestamente golpear y robarle sus pertenencias a Ernesto Zepeda, un fotógrafo paparazzi. Esta situación incluso llegó a instancias legales.

Livia y Mariano estaban de viaje en Cancún, Quintana Roo cuando ocurrió la supuesta agresión, en su momento la actriz mencionó que se sintió amenazada porque fue fotografiada sin su consentimiento.

Hace tres años, el periodista Ernesto Zepeda denunció a la actriz porque supuestamente sufrió varias heridas tras el enfrentamiento, además, un testigo mencionó que Livia había hecho una expresión negativa, pues habría dicho que estaba “harta de los mexicanos”.

Ernesto Zepeda mencionó a finales de 2022 que seguiría con el proceso legal (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

En agosto de 2022, Zepeda aseguró que continuaría con el proceso legal contra Livia a pesar de que la actriz ha negado la agresión en repetidas ocasiones, de igual forma, alegó que la cubana recibió supuesto favoritismo.

La audiencia más reciente fue el 31 de agosto de 2022, lo que causó la molestia de Zepeda fue que Livia siguiera asegurando que ella no cometió crimen alguno y que no hay grandes avances en el caso debido a las trabas con las que se han enfrentado, comentó a la prensa.

“Es una audiencia para desahogar pruebas y fue muy muy corta, en la cual no se desahogaron todas las pruebas habiendo tiempo, me parece, y va avanzando de escaloncito en escaloncito. Pareciera que no, pero todo lleva un proceso (...) Yo aquí estoy, yo lo que he pedido es que se repare el daño y, por el otro lado, lo único es negación al hecho, así, tal cual”, detalló en su momento.

Livia y Mariano fueron señalados por supuestamente agredir a un periodista en Cancún (Foto: Instagram/@yosmimariano)

En septiembre de 2022, Livia Brito protagonizó una polémica con un reportero de Ventaneando, lo que causó la ira de los conductores de dicho programa ante su actitud. Daniel Bisogno mencionó que se había convertido en una “patada en los hue...s”.