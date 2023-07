Otro mexicano está desaparecido en el extranjero: buscan a José Esquivel en Bruselas

(Foto: Especial)

Ya son tres los ciudadanos mexicanos que están como desaparecidos en el extranjero en los últimos 20 días.

Te puede interesar: Quién es el mexicano que se llevó el título de El Hombre más Guapo de América 2023

Y es que el pasado 25 de julio se levantó un reporte en la Embajada de México en Bélgica por José Esquivel Franco, de 35 años y originario del estado de Michoacán, quien se encontraba en la ciudad de Bruselas.

De acuerdo con sus familiares, la última vez que fue visto fue el pasado 12 de julio en la estación del Metro de Maelbeck y vestía una playera color azul marino.

Te puede interesar: Mexicana desaparecida en Alemania: búsqueda de María Fernanda se extiende a otros países de Europa

Ante la nula comunicación desde entonces, su hermano César viajó a la capital belga para ponerse en contacto con las autoridades policiales.

Ficha de búsqueda del michoacano (Foto: especial)

En entrevista con Marco Appel, corresponsal mexicano del portal Underground, señaló este 26 de julio que José estuvo en manos de la policía por un incidente catalogado como un “agravio”. Sin embargo, le dijeron que desde el 13 de julio fue trasladado a un hospital y más tarde dejado en libertad, aunque no hay ninguna señal de su familiar.

Te puede interesar: Los grandes ayuntamientos y diputaciones gastan más de lo previsto en 2023 y tensionan los compromisos fiscales de España con la UE

“Lo primero que hice (llegando a Bruselas) fue ir a la policía. Me dijeron que él había estado ahí el día 13 y lo habían llevado al hospital. Y que ahí lo dejaron ir supuestamente a las seis de la tarde (de ese mismo día)”, relató.

Además, reveló que José sufre “crisis nerviosas” con largos episodios de taquicardia.

En cuanto a la Embajada, César señaló que una funcionaria le ofreció el apoyo institucional en la búsqueda de su hermano y se comprometió a difundir su fotografía y señas particulares en las redes sociales de la representación diplomática.

Imagen de la estación del Metro de Maelbeck, en Bruselas (Foto: especial)

“(También) me dijo que ella se iba a estar comunicando (conmigo). Hoy hablé y me dijo que me iban a marcar más tarde. Pero no me marcaron”, expresó.

Este jueves se cumplieron 14 días sin tener noticias del michoacano.

Según la ficha de búsqueda, José tiene un tatuaje en el brazo derecho, es de piel morena, complexión robusta y mide aproximadamente 1.80 metros.

De acuerdo con Global Peace Index 2022, Bélgica fue calificado como el país número 22 más seguro del mundo.

Columbia Británica y Berlín, los otros casos

(Foto: Twitter/GRCenCB)

Desde el pasado 7 de julio, se reportó la desaparición de Carlos Tomás Aranda, un oaxaqueño de 30 años, que vivía al sur de la Columbia Británica, en Canadá.

De acuerdo con sus familiares, llevaba un mes trabajando en una granja de Osoyoos, con la finalidad aprender más acerca de su carrera.

De acuerdo con su ficha de búsqueda es de tez clara, mide 1.75 y sus señas particulares son barba, ojos color marrón, cabello ondulado y un lunar en el cuello.

El último día que fue visto, el 7 de julio en Brar Fruit Stand & Orcharnd, vestía un pantalón gris, chamarra verde con negro y tenis negros.

María Fernanda estudió la carrera de Comunicación en el Tec de Monterrey. Para continuar con su posgrado viajó a Alemania, donde fue reportada como desaparecida (Foto: Infobae México / Jovani Perez)

Unas semanas después, una joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como desaparecida el 22 de julio mientras se encontraba estudiando en la ciudad de Berlín, en Alemania, informaron familiares y amigos.

María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años, dejó su departamento en Büchnerweg y nunca regresó. Sus padres, al enterarse de la desaparición, se dirigieron hacia Alemania, desde donde se mantienen en coordinación con la embajada de México en aquel país y con la policía.

La joven mide entre 150 a 155 centímetros, pesa alrededor de 50 kilos y tiene el pelo largo y oscuro, y tiene tatuajes en los brazos.