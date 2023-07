¿Lana del Rey canceló sus conciertos en México por un Walmart? Ésta es la verdadera historia

(Foto Lana: Twitter / Foto Walmart: REUTERS/Siddharth Cavale).

Por los extensos campos del internet y las redes sociales, circula un rumor que más bien se ha convertido en una especie de burla. En ésta se asegura que Lana del Rey canceló sus fechas por México y cambió a sus fans mexicanos por nada menos que un Walmart.

Para entender esta historia existe todo un contexto detrás. Una narrativa llena de incertidumbre, conciertos que desaparecieron de la red, y varias lágrimas de sus fans más acérrimos.

¿Qué sucedió entre Lana y México?

Lana del Rey sorprendió a sus fanáticos mexicanos cuando de improvisto anunció una segunda fecha en el Foro Sol y además dos adicionales, una en Guadalajara y otra en Monterrey. Pero la cantante los sorprendió todavía más cuando un par de días después del anuncio, canceló las fechas sin previo aviso.

De hecho, la forma en la que los fans se enteraron fue un tanto cruel. De pronto varios que ya habían adquirido boletos para las fechas programadas en Guadalajara y Monterrey, de pronto observaron cómo en Ticketmaster sus boletos aparecían como cancelados.

Más tarde aquellos que trataron de buscar los eventos en el mencionado sitio web, encontraron que ambos ya brillaban por su ausencia. Sin ningún tipo de explicación el pánico fue transmitido a través de las redes sociales, y la angustia se mantuvo in crescendo por un día entero, hasta que al día siguiente un comunicado oficial apareció muy temprano por la mañana:

“Las presentaciones de Lana Del Rey programadas para el 18 de agosto en el Estadio Banorte y el 20 de agosto en el Estadio 3 de Marzo de 2023, serán pospuestas para nuevas fechas que serán anunciadas pronto”.

No se dieron mayores especificaciones, más que la justificación que obedeció a “problemas de logística”. Eso sí, la cantante más tarde prometió que se trabaja con urgencia para anunciar las nuevas fechas, ya que los eventos no están cancelados, simplemente fueron pospuestos.

Lana del Rey prefiere el martes de frescura

Apenas el día anterior la cantante anunció una fecha más de su gira que se llevará a cabo en Arkansas, Estados Unidos en el Walmart AMP. Un mexicano compartió en redes sociales la noticia y no pudo evitar soltar una burla con el siguiente mensaje:

“Canceló Guadalajara por un Walmart en Arkansas, me tengo que reir un poco”.

De inmediato su burla alcanzó poco más de 22 mil reacciones y generó más de 150 comentarios en la red social que antes tenía un pajarito azul. Muchas de las respuestas no lograron comprender por qué la cantante habría de realizar una presentación en un supermercado, en lugar de en un recinto especializado para conciertos. Desde luego los internautas más audaces tenían la respuesta.

El Walmart AMP es un foro de conciertos que se encuentra al aire libre y está ubicado en la localidad de Rogers en Arkansas. Desde luego nada tiene que ver con un supermercado, salvo quizás el nombre y algo más. La realidad es que desde que el lugar estaba en construcción en el año 2013, la empresa Walmart Inc. adquirió los derechos de denominación del lugar y colocó su nombre al frente.

Varios usuarios se adelantaron a corregir el error del autor de la burla con comentarios todavía más graciosos. “Este pendej* ha de creer que el Estadio Akron es una gasolinera, o el Estadio BBVA un banco”, “Si we, que raro. Aqui en Monterrey iba a venir a una sucursal de Banorte”, “Nadie le quiso cubrir el turno de la tarde”, y “Y el Gillette Stadium es una tienda de rastrillos”, comentaron algunos.

Sin embargo, el autor original de la publicación dio sus argumentos cuando le increparon por el error. “Pero es Arkansas, o sea, donde viven los dueños y tienen sus ofis (oficinas), así que para mí eso es un Walmart”, dijo con seguridad.

Además de las burlas, otros usuarios señalaron que su comparación estaba equivocada, ya que la presentación de Lana del Rey en Walmart está programada para el 8 de agosto, mientras que el concierto cancelado en Guadalajara era para el 18 del mismo mes. Es decir, nada tenían que ver una con otra.

¿Cuáles conciertos de Lana siguen en pie en México?

Por fortuna no todo son malas noticias, ya que de cualquier forma Lana pisará territorio azteca y podrá interpretar para los mexicanos canciones tan emblemáticas como “Say Yes to Heaven”. Lana del Rey se presentará el 15 y 16 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México.