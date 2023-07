Lorena de la Garza anuncia ruptura amorosa por agresiones e infidelidad de él con un hombre

La actriz y el actor ya no son pareja (Fotos: Instagram/@lorenadelagarzaoficial/@fernandovegaof)

Lorena de la Garza confirmó el fin de su relación con el actor Fernando Gabriel Vega y detalló los duros motivos que la orillaron a hacerlo: agresiones verbales y una infidelidad de él a ella.

La querida actriz y comediante que le da vida a Nacasia aseguró que las personas deben ver las advertencias y tomar acciones desde la primera señal y que no se debe fomentar un estereotipo relacionado a la orientación sexual de las personas y que eso influya en si se es más o menos infiel.

En entrevista con Venga La Alegría, la mexicana habló sobre su actual estado sentimental, impactando en redes sociales a sus seguidores luego de que confesará que fue víctima de agresiones y abusos. Situación por la que se atrevió a aconsejar a aquellos que han vivido o podrían experimental algo similar a lo que ella vivió.

La actriz y comediante que le da vida a la carismática “Nacasia” detalló lo que la orilló a terminar con el actor Fernando Gabriel Vega, quien es abiertamente bisexual

“Ya no tengo novio porque luego se portan mal y hacen cosas terribles. Se portan mal, luego se ponen medio agresivos, luego te quieren poner el cuerpo y pues no. Entonces yo lo que digo es, señoras y señores ‘A la primera’, nadie permitan ningún tipo de agresión en su relación”, inició.

La ruptura de Lorena de la Garza no tuvo que ver con la orientación sexual de él

La comediante de programas como La Hora Pico o Nacasia y Nacaranda externó que durante el tiempo que estuvo con el también conductor, productor y atleta enfrentó duras criticas por entablar una relación sentimental con un hombre abiertamente bisexual. Algo que no tuvo nada que ver con el fin de su amorío, de acuerdo a su versión.

“Yo creo que la cuestión de las preferencias sexuales es eso, una preferencia. Y en el amor o lo que nosotros vivíamos, porque mucha gente se que lo criticó y no lo comprendió y lo comprendo porque solamente el que lo vive lo sabe, es mucho más allá”, agregó.

El ex novio de la actriz es también modelo y productor (Foto: Instagram/@fernandovegaof)

Sin embargo, lo negativo si llegó a su relación e incluso detalló de qué tipo de agresiones fue víctima dando ejemplos: “Desafortunadamente caímos en cuestiones de violencia, no física pero sí verbal y a la primera, hay banderas rojas que te dicen ‘Te tienes que ir’.

Hay tipo de agresiones en tanto al trato, como dar un abrazo y te quiten, a que te hablen con palabras de desprecio”.

Lorena de la Garza admite que le fueron infiel con otro hombre

La actriz aseguró que se mantiene congruente con su discurso de no estereotipar a las personas LGBT+ y en particular a las bisexuales, aclarando que ello no influye en que alguien sea más propenso a ser fiel o infiel según su orientación sexual.

Lorena de la Garza cuando aún era novia del actor

“Sí, qué barbaridad cuando triangular a las personas, es muy fuerte cuando a uno lo triangulan, pero ojo, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Yo creo que un bisexual, un heterosexual, un homosexual o quien fuere haría eso, yo creo que si estás con alguien no buscas lastimar”, finalizó la actriz mexicana.