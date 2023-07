Militares reforzaron la frontera de Chiapas con Guatemala por crisis de inseguridad

(Foto: SSyPC Chiapas)

El Gobierno federal desplegó este lunes otros 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) en los municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala ante los crecientes casos de violencia generada por el crimen organizado.

El personal del Ejército mexicano apoyará a los elementos de seguridad pública local, quienes no han podido afrontar la crisis de inseguridad, marcada por robos, asaltos, asesinatos y cruce de migrantes.

Cabe recordar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió en años recientes a 30 mil efectivos de Fuerzas Federales a las fronteras con el objetivo de frenar el cruce irregular de migrantes, quienes buscan llegar hasta los Estados Unidos.

SUCHIATE, CHIAPAS, 21OCTUBRE2022.- Elementos del Ejército se concentraron en la frontera sur para atender el flujo migratorio. FOTO: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

El coronel David González Carrasco, comandante del 4º Regimiento de Caballería Motorizado, informó que se desplegó una fuerza de tarea regional en la frontera sur, donde se realizarán operativos preventivos.

“El municipio de Suchiate ha sido de importancia estratégica para el estado de Chiapas, no solamente porque es el punto de entrada al país, sino porque en este municipio confluyen intereses políticos y económicos de nivel internacional”, señaló González Carrasco ante medios de comunicación.

Estos 300 elementos son adicionales a los más de 30 mil militares que mantiene el gobierno mexicano en tareas migratorias en las fronteras norte y sur.

Según el coronel González Carrasco, este nuevo movimiento de personal castrense es parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en Chiapas, entidad que ha experimentado una rápida expansión de grupos criminales.

El mandatario mexicano aseguró que el caso de la entidad se le hace exagerado y su gobierno busca la reconciliación sin tomar partido contra ningún grupo delictivo

El síndico de Ciudad Hidalgo, Josué Cifuentes Calderón, aseguró que se ha incrementado la delincuencia, incluyendo el robo a migrantes, por lo que el operativo se mantendrá por tiempo indeterminado.

“Cuando iniciamos la Administración pasada, había muchos problemas de delincuencia, se robaban siete u ocho tráileres (cada día)”, reconoció el funcionario.

Agregó que hay incidentes donde los delincuentes llegan a tirar a las personas al río Suchiate, que divide a México de Guatemala. Además, se han registrado casos de asesinatos con bandas que operan en otros países.

Por ello, se espera que la seguridad en Suchiate mejore con el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional.

Secuestro de funcionarios reveló crisis de inseguridad

Hace apenas unas semanas, el crimen organizado perpetró, en la misma capital del estado, el secuestro de 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Chiapas y a cambio de su liberación, exigió al gobernador Rutilio Escandón la destitución de tres mandos policiales, a quienes acusaron de proteger a miembros del Cártel de Sinaloa.

En el sitio aparecieron hombres con armas largas. Crédito: TW/@Eco1_LVM

Pese a que el gobierno federal aseguró que la situación en Chiapas no está fuera de control, algunas organizaciones denunciaron que en esa entidad del sureste mexicano se vive un clima de guerra debido a la disputa de los grupos del crimen organizado.

“Chiapas vive un escenario de guerra y el gobierno mexicano es muy irresponsable al minimizar toda esta violencia aguda que se está viviendo, paralizando la paz en la población”, dijo a EFE Carlos Ogaz, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Por su parte, la organización Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq se mostró asombrada por la negación del gobierno, local y federal, ante esta guerra donde grupos paramilitares y del crimen organizado están atacando a la población civil en la región fronteriza con Guatemala, principalmente en las zonas de selva, donde se localizan pueblos de indígenas mayas.

“Todos esos crímenes los vemos en comunidades zapatistas, no zapatistas, existen constantes ataques armados, la población no puede vivir una vida normal, todos saben que existe el tráfico de drogas, de personas, de armas y por eso resulta increíble que exista una negación y que digan que aquí no pasa nada”, expresó Mariela Vázquez, integrante de la organización civil Ajmaq.