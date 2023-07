Por qué Emilio Lozoya habría sido traicionado “por sus amigos”, según la defensa

Emilio Lozoya sigue en prisión (Cuartoscuro)

La situación jurídica del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sigue generando controversia, luego de que se aumentó la cifra del acuerdo reparatorio de USD 10.7 a 30 millones; sin embargo, ahora la defensa acusó que el exfuncionario habría sido traicionado por “sus amigos”.

Fue durante una entrevista que Miguel Ontiveros, líder de la defensa, concedió en donde develó que el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente fue traicionado por algunos personajes muy cercanos a él, aunque no dio a conocer nombres de los supuestos implicados.

De acuerdo al jurista, algunos testigos de los hechos se habrían acobardado y se escondieron para no declarar a favor del exdirector de la paraestatal, por lo que ahora recrimina el exfuncionario si también es traicionado por el propio gobierno; no obstante, apuntó que de ahora en adelante deberán de defender su versión en los tribunales, al no haber llegado a un acuerdo.

“A Emilio (Lozoya) lo traicionaron sus amigos, testigos de los hechos que trabajaban con él, se acobardaron y se escondieron, lo traicionaron sus abogados y ahora él se pregunta ¿También el gobierno? Lo que sigue para Emilio Lozoya es que tendrá que defender ante los tribunales. ¡Ya no hay otra opción!”, explicó.

El abogado de Emilio Lozoya habló con los medios tras la audiencia (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En entrevista para El Universal, el jurista refirió que la molestia sobre el cambio de la cifra en el acuerdo reparatorio no tiene que ver con el dinero, sino sentenció se trata de un interés político pues acusó que existen deseos de que Lozoya Austin se mantenga en prisión y no hable sobre lo que supuestamente sucedió en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

Y es que Miguel Ontiveros develó que las personas que ha señalado Emilio Lozoya como las probables culpables son personajes poderosos, los cuales podrían lograr impunidad y así callar las declaraciones del exfuncionario.

“Esta no es una cuestión de dinero, es una cuestión de interés político. Quieren que Emilio se mantenga en prisión y que ya no hable. Las personas por él denunciadas son poderosas y están cerca de lograr su objetivo: callar a Lozoya y alcanzar la impunidad”, sentenció.

¿Qué pasó durante la audiencia?

El comunicado fue emitido tras los comentarios de AMLO en la mañanera (Ontiveros Consulting)

Fue el pasado martes 18 de julio que se dio a conocer que el acuerdo entre Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la defensa se había caído debido a que la parte acusatoria había aumentado la cifra de USD 10.7 a 30 millones, por lo que señalaron que dicha actitud “raya en la extorsión”.

Un día después lanzaron un comunicado en donde la firma Ontiveros —defensa legal de Emilio Lozoya— apuntó que la actitud del gobierno federal responde a una tentativa contra la igualdad en el procedimiento: “(...) al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación”.

No obstante, ente tales declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista algún tipo de extorsión hacia el exfuncionario, en cambio, consideró correcta la actuación de Pemex y la UIF porque la nueva cifra sería justa.

“Yo pienso que Pemex y la fiscalía están actuando bien porque considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho”

Aunado a lo anterior, la UIF enlistó las razones por las cuáles se aumentó el monto del acuerdo reparatorio: USD 760 millones por la compra de Agronitrogenados; presuntos sobornos por USD 8.4 millones, además de USD 7,3 millones por el caso Odebrecht, así como la compra de dos propiedades valuadas en USD 7 millones.