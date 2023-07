Incendio en bar de Sonora: así fue como roció combustible en la entrada para quemarlos, murieron 11 | VIDEOS

El sujeto que provocó el incendio fue detenido ese mismo día por policías municipales (Foto: Foto: REUTERS / Victor Medina)

En la madrugada del 22 de julio se reportó un incendio en un establecimiento ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. Debido a que las llamas se propagaron rápidamente, el fuego ocasionó que al menos 11 personas perdieran la vida, entre ellas incluida un menor de edad.

Te puede interesar: Detuvieron a presunto responsable del incendio en bar de Sonora

El incidente tuvo lugar alrededor de las 01:20 horas en el bar Beer House, localizado en la colonia Comercial, cerca de la frontera con Estados Unidos (EEUU). Momentos antes, un sujeto había ingresado al inmueble y estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, durante su estancia en el local estuvo “molestando” a unas mujeres que se encontraban en el lugar.

Debido a ello dicho individuo fue sacado del bar por el personal de seguridad, “ya que estaba bastante alterado y en evidente estado de embriaguez”, dio a conocer posteriormente el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas.

Te puede interesar: “No nos dejaban salir”: devastador testimonio de una sobreviviente de la tragedia de Beer House

Una vez afuera del establecimiento, el hombre subió a una camioneta, se echó de reversa y la estacionó frente al bar. En los videos de las cámaras de seguridad se observa cuando extrajo un líquido de su unidad, el cual empezó a rociarlo en una de las puertas de acceso al inmueble con la finalidad de prenderle fuego.

Un sujeto en presunto estado de ebriedad provocó un incendio en un establecimiento ubicado en San Luis Río Colorado

En otro clip de poco más de un minuto de duración se aprecia un flamazo alrededor de las 1:52 horas. En ese momento comenzó a salir humo del inmueble, mientras el sujeto de la camioneta se alejaba del lugar de manera precipitada. En medio del caos, las personas que se encontraban en el bar comenzaron a desalojarlo, pues las llamas empezaban a propagarse.

Te puede interesar: Incendio en bar de Sonora: inicia proceso judicial contra el detenido por la muerte de 11 personas

De acuerdo con el fiscal estatal, en ese momento había entre 50 y 80 personas al interior del lugar. Al menos 10 de ellos perdieron la vida en dicho sitio. Los que resultaron con heridas debido a las quemaduras y la inhalación de humo fueron trasladados a diferentes nosocomios de San Luis Río Colorado, pero uno de ellos falleció posteriormente, por lo que la cifra de víctimas mortales subió a 11.

Identifican a músicos entre víctimas

Tras el siniestro se dio a conocer que entre las personas que murieron en el incendio se encontraban algunos integrantes del grupo musical “Mitosis Rock & Ska”, el cual estaba dando una presentación cuando ocurrieron los hechos. Mediante redes sociales, familiares y fans de la banda lamentaron la pérdida de sus miembros.

Los músicos que fallecieron fueron identificados como Adrián Becerra (guitarrista), Ricardo Martínez (baterista) y Aaron Hernández (saxofonista). Otro integrante, de nombre Juan Carlos, logró salir del inmueble a tiempo junto a su esposa.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora señaló que el incendio fue provocado por un hombre, y que ya se investiga la situación para dar con su paradero

Julissa Cuen, Betzi Burgos y Benajmín Pedraza serían otras de las personas que murieron en el incendio provocado, al igual que un menor de 17 años. En cuanto a los lesionados, se indicó que tres fueron llevados a hospitales de Estados Unidos, dos fueron dados de alta y otro seguía bajo supervisión.

Una de las sobrevivientes, identificada como Sylvia Ruiz, relató que ella llegó al bar para ver a la banda de ska y que incluso conoció al sujeto que provocó el incendio. Explicó que “estaba muy tomado” y que se acercó a la mesa de sus amigas y les preguntó si se podía sentar con ellas.

“Si las molesto me levanto, si se molestan me quito”, les dijo el individuo a las jóvenes, según reportes de La Silla Rota. Sylvia indicó que ellas no tenían ningún problema con su presencia, pero se percató que dicho individuo les mandaba flores y globos a otras mujeres que se encontraban en el bar.

Lo anterior ocasionó que uno de los clientes -de apariencia jóven- comenzara a empujarlo y golpearlo. Posterior a ello fue cuando el sujeto salió del establecimiento y momentos después incendió el lugar.

José Luis ‘N fue detenido por Policías Municipales cuando intentaba huir de la ciudad y descartaron que el hecho esté relacionado con la delincuencia organizada ( FOTO: CUARTOSCURO)

Detienen a presunto responsable

Ese mismo día, alrededor de las 14:45 horas, el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, dio a conocer la detención del hombre que provocó el incendio en el antro Beer House. Aunque no brindó mayores informes, indicó que su aseguramiento fue realizado por Policías Municipales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, José Luis “N” -como fue identificado el presunto responsable- fue detenido en San Luis Río Colorado, en un retén que se desplegó en la carretera San Luis - Sonoyta, a la altura del kilómetro 176+200.

Entre los cargos que se le imputan destacan homicidio intencional calificado, lesiones calificadas y daño a propiedad ajena, por lo que podría enfrentar una sentencia de por vida tras las rejas, según lo informado por el fiscal Rómulo Salas.

Bar operaba clandestinamente

Como parte de las investigaciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que el bar Beer House operaba “de manera irregular” en el municipio, ya que no contaba con los permisos del programa interno. Es decir, que funcionaba de manera clandestina.

(Foto: REUTERS / Victor Medina)

“Tampoco tenía salidas de emergencia que funcionaran como tal ni contaba con extintores y se presume que operaba al margen de la ley”, precisaron las autoridades locales. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién es el dueño o propietario del lugar.

En tanto, el fiscal descartó que se tratara de una extorsión y aseguró que fue un acto “deliberado”. Ante los cuesitonamientos de la prensa, hizo énfasis que no se utilizó un artefacto explosivo para inciar el incendio, sino que se empleó una especie de combustible.

“No fue una bomba molotov. Fue una acción deliberada de rociar con un agente inflamable, presumimos que puede ser gasolina, que lo tenía dentro del vehículo al que nos hemos referido”, comentó Salas en conferencia de prensa y adelantó que estos hechos no quedarán impunes.