¿Wendy Guevara fue traicionada por Marlon? el influencer aclara si será papá con alguien más

Wendy Guevara y Marlon (Vix/Instagram)

Durante las semanas que ha durado La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha confesado más de una vez que extraña a Marlon Colmenarez. Pese a los rumores de un naciente romance con Nicola Porcella, la integrante de Las Perdidas busca cualquier oportunidad para mencionar al otro hombre, del cual se ha rumorado que es su supuesto novio.

Y es que, durante los primeros días del reality show de Televisa, aparentemente el modelo venezolano envió un helicóptero con flores y sopas para Wendy. Desde entonces, la conductora de Resulta y Resalta no ha tenido más señales o mensajes de su supuesto amado, por lo que ha pedido ante las cámaras que se manifieste a la brevedad.

Marlon y el supuesto embarazo

Aunque Wendy continúa participando por ganar los 4 millones de pesos en el concurso de telerrealidad de ViX, la polémica en el exterior no se ha detenido, ya que comenzó a rumorarse no sólo que Marlon estaba saliendo con otras personas, sino que además próximamente sería papá y no con La Perdida.

Estas especulaciones comenzaron en redes sociales, donde el mismo Marlon compartió desde su Instagram algunas fotografías de un ultrasonido y añadió en la descripción: “Qué emoción”. De igual manera, en otra publicación, el influencer mostró un clóset lleno de ropa de bebé.

¿Marlon será papá? (Captura de pantalla/Ig)

Tras difundirse estas imágenes, varios fans de Wendy lamentaron que la famosa tendría que enfrentarse a una dolorosa noticia al salir, ya que el supuesto amor entre ambos habría concluido.

Marlon dice si será papá

Tras todas las especulaciones que se dieron a conocer, Marlon reapareció en sus redes sociales para de una vez por todas decir si efectivamente Wendy Guevara ya era parte de su pasado.

“Ya hablando de lo que muchos han estado haciendo tiktoks, que voy a ser papá se los voy a decir de rapidito. Están mal de la cabeza, no porque yo suba una historia de un closet de un niño y ponga ‘qué emoción’ ya voy a ser papá, están mal”, comenzó a decir en sus historias de Instagram.

Marlon ahondó en que su vecino es quien será próximamente padre. Por lo que el influencer no tuvo reparos en mostrar su emoción al respecto.

(Captura de pantalla/Vix)

“Yo quisiera ser papá, pero todavía no, me falta un poco de tiempo. Vi su closet, con ropa de niño y subí el video porque me dio mucha emoción, solo eso. No pueden hacer mil historia, son unos enfermos, porque yo sólo subí una historia”, destacó y añadió:

Él (el vecino) me va a llevar ahorita, tengo que ir a comprarle unas cosas a Wendy y se las voy a llevar a “La Casa de los Famosos” porque yo soy quien le lleva las cosas cuando lo necesita. Yo no tengo carro, ni camioneta. El vecino del que están hablando es el que me va a llevar, para que ustedes vean como es la vida. No hablen por hablar”.

Wendy Guevara continúa sin noticias en la casa de los famosos (Tiktok perdidasfansargentina)

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos arremetieron una vez más contra Marlon.

“No dijo que iba a ser papá, pero lo subió con la intención de hacer polémica y dando a entender que lo sería”. “Hasta el ultrasonido le prestó al vecino para que lo subiera”. “Ahora resulta”. “Ándale sí, mi vecina también me deja ver el clóset de sus hijos”. “Sólo esperate que gane Wendy y listo, tendrás camioneta nueva”, son algunos de los comentarios que hay en TikTok.