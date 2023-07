Radiación de la bomba atómica de Oppenheimer tuvo consecuencias en México

Prueba de bomba atómica de Oppenheimer tuvo repercusiones en México (Photo by Fotosearch/Getty Images) (Foto AP)

Oppenheimer, la más reciente película del realizador Christopher Nolan, se estrenó en salas de México el pasado 20 de julio del 2023, provocando euforia entre los cinéfilos y curiosidad por conocer más sobre aquel momento que definió la historia de la humanidad para siempre.

Y es que la cinta está siento todo un éxito con los críticos del séptimo arte, pues retrata de manera realista un importante evento histórico que definió el rumbo de la sociedad y que fue tan importante para la ciencia que tuvo repercusiones de todo tipo que hasta hoy en día se siguen estudiando.

Cuando la bomba atómica fue probada en Nuevo México como parte de la operación Trinity una nube tóxica de radiación se hizo presente; sin embargo, los encargados del proyecto todavía no tenían suficiente información ni estudios sobre las repercusiones que podría tener un arma de destrucción masiva como esa.

La película Oppenheimer cuenta la historia del físico que, junto a varios compañeros científicos, desarrolló la primera bomba atómica en la historia como producto de una carrera contra Hitler y su ejército para tener en sus manos una super arma que pudiera definir el rumbo de Segunda Guerra Mundial.

Antes de que la bomba atómica fuera lanzada a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, se llevó a cabo una prueba.

Prueba Trinity de J. Robert Oppenheimer tuvo consecuencias en México

Un investigador de la Universidad de Priceton (institución donde el propio Oppenheimer dio clases y donde además generó las primeras sospechas acerca de su simpatía con el comunismo) de nombre Sébastian Philippe, realizó un estudio, mismo que se publicó el pasado jueves 13 de julio y que fue retomado por The New York Times.

El día de la prueba Trinity. De izquierda a derecha: Dr. Kenneth.T. Bainbridge; Joseph G. Hoffman; Dr. J.R. Oppenheimer; Dr. L.H. Hempelman; Dr. R.F. Bacher; Dr. V.W. Weisskopf; y Dr. Richard W. Dodso. (archivo)

Según la información relevada, la nube producto de la prueba de la bomba atómica que se llevó a cabo en Nuevo México el 16 de julio de 1945, se movió hacia 46 estados en Estados Unidos, e incluso, llegó a ciertas partes de Canadá y México.

Los estragos habrían llegado a nuestro país 10 días después de la detonación. Estas consecuencias no fueron ni siquiera del conocimiento del equipo liderado por J. Robert Oppenheimer.

Las conclusiones sobre el alcance de la radiación de la bomba se consiguieron gracias a un software de modelado de última generación, además de datos meteorológicos.

Sébastian Philippe externó que, si bien es un descubrimiento enorme, no debería de sorprenderle a nadie. The New York Times señaló que estos datos podrían servir como argumento para personas que busquen una compensación por parte del gobierno de Estados Unidos, por haber sido expuestos a la radiación provocada por el invento de Oppenheimer.

ARCHIVO - Científicos y otros trabajadores manipulan la primera bomba atómica del mundo para levantarla sobre una torre de 100 pies en el sitio de prueba Trinity cerca de Alamagordo, Nuevo México (Foto AP/archivo)

¿Cómo fue la prueba de la bomba atómica?

Luego de un intenso trabajo de investigación por parte de Oppenheimer y su equipo, la bomba atómica fue puesta a prueba en una zona de Nuevo México mientras los involucrados observaron desde ciertos puntos estratégicos.

La nube en forma de hongo provocada por la explosión del ensayo Trinity alcanzó alturas no esperadas por parte de los científicos, superando los 18 kilómetros.

El experimento resultó todo un éxito y se dio luz verde para que la poderosa bomba fuera lanzada en Japón, país que no terminaba de rendirse tras la muerte de Hitler y la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Este momento fue retratado por el cineasta Christopher Nolan en el filme que está conquistado a la crítica especializada en el séptimo arte. El director reveló que para las escenas de la prueba Trinity no utilizó imágenes generadas por computadora, sino que hizo uso de efectos prácticos para lograr la mayor verosimilitud posible, por lo que las explosiones que se ven en pantalla son totalmente reales.